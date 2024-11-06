Чистая прибыль «Артген биотеха» за девять месяцев увеличилась в 3,5 раза

Биотехнологическая компания «Артген биотех» опубликовала результаты деятельности за первые девять месяцев 2024 года по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Доходы компании от участия в других организациях за указанный период составили 253,63 млн руб., что в два раза больше, чем за девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль выросла в три с половиной раза: с 63,19 млн до 220,72 млн руб. В пресс-службе «Артген биотеха» связали рост доходов от участия в других организациях с растущим потоком дивидендов от дочерних компаний.

С января по сентябрь текущего года совет директоров компании утвердил обновленную стратегию развития на 2024—2026 годы. В нее вошли цели по финансированию новых ранних разработок для формирования портфеля из 30 препаратов-кандидатов для лечения генетических, возраст-зависимых, инфекционных и онкологических заболеваний.

Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции «Ультрикс Комби». Препарат разрабатывается холдингом «Нацимбио» совместно с «Артген биотехом». Также выдано разрешение на проведение клинических исследований генно-терапевтического препарата «Неоваскулген» для лечения интерстициального цистита производства компании «Некстген» (входит в группу «Артген биотех»).

Также за это время компания заключила инвестиционное соглашение с разработчиком ген-активированных материалов — компанией «Гистографт». Согласно ему, «Артген биотех» инвестирует в разработку пяти новых медицинских изделий для тканевой инженерии. При этом консолидированная доля группы компаний в «Гистографт» увеличится до 64%.

Фото: пресс-служба «Артген биотех»

Дина Коблова

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