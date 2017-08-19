Двум организациям придется прекратить использование словосочетания «социальная аптека» в своих названиях

УФАС по Ставропольскому краю признало два коммерческих предприятия, работающих под вывеской «Социальная аптека», нарушителями статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции» (запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица).

На недобросовестную конкуренцию пожаловалось местное ГУП СК «Социальная аптека», образованное в январе 2003 года путем реорганизации МУП «Социальная аптека 101». Та в свою очередь выполняла социальные функции по отпуску лекарственных препаратов льготным категориям граждан еще с 1994 года. Заявитель указал, что два других юрлица получили лицензии на фармацевтическую деятельность намного позже: ООО «Социальная аптека» (Ставрополь) — в 2011 году, а ООО «Социальная аптека Ставрополь» (Ростов-на-Дону) – в 2012-м. И все бы ничего, но некоторые торговые точки тезок открылись буквально в 20-30 метрах от государственного предприятия, создав тем самым неразбериху.

Как сообщили в Минздраве Ставропольского края, в последнее время ведомство зафиксировало рост количества обращений граждан по поводу того, что им было отказано в выдаче лекарства по рецепту. Когда стали разбираться, то оказалось, что отказы действительно имели место, только не со стороны ГУП, а со стороны ООО. (Порой путались в «социальных» аптеках не только покупатели, но и водители поставщиков.)

Представители обеих коммерческих организаций подтвердили УФАС, что не оказывают отпуск лекарственных препаратов по льготным и бесплатным рецептам гражданам, однако некоторые медикаменты продают по ценам ниже, чем ГУП СК. Также они просили обратить внимание на то, что замена фирменного наименования «Социальная аптека» по всем адресам потребует больших затрат, что негативно скажется на их финансовом положении.

Тем не менее УФАС выдало предписание о прекращении нарушения статьи 14.4 закона «О защите конкуренции», а именно об ограничении использования фирменного наименования «Социальная аптека» в вывесках и в рекламе на территории Ставрополя. Ростовскому ООО предстоит сменить 11 вывесок, а ставропольскому – 15.

– За невыполнение в установленный срок законного решения антимонопольного органа установлена административная ответственность, — пояснила «ФВ» начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю Инна Никитина. – Штраф на юридических лиц составляет от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При этом привлечение к ответственности не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»