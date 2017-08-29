Индийские ведомства спорят о контроле над ценами на лекарства

Министерство здравоохранения Индии возражает против предложения передачи полномочий по отбору лекарств, цены на которые регулируются, департаменту фармацевтических препаратов Министерства по удобрениям и химическим веществам.

В департаменте фармацевтических препаратов полагают, что все регулирующие органы, относящиеся к фармацевтической промышленности, должны быть сосредоточены в одном отделе, чтобы обеспечить доступность лекарств и облегчить ведение бизнеса, чтобы решения были более согласованные. Но в индийском Минздрав заявляют, что это предложение неприемлемо.

Департамент фармацевтических препаратов хотел бы готовить Национальный список основных лекарственных средств, которые считаются существенными и цены на которые ограничиваются Национальным агентством по фармацевтическим ценам. Первый список был выпущен в 1996 году, он был пересмотрен в 2003 году, последнее обновление было в 2015 г.

Сейчас список готовит министерство здравоохранения, затем в процесс включаются другие ведомства.

По мнению министерства так и должно оставаться, так как именно Минздрав имеет дело с пациентами. Отбор препараты, цены которых регулируются, требует консультаций с экспертами в области здравоохранения.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»