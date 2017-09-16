Препарат фармы Regeneron Pharmaceuticals может стать блокбастером

Фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, NASDAQ) представила результаты исследований фазы III препарата Dupixent. Этот препарат, изначально разработанный для пациентов с аутоиммунными заболеваниями, доказал эффективность в терапии астмы. В случае если Dupixent будет утвержден как лекарство от астмы, он претендует на то, чтобы стать блокбастером.

В исследованиях применение 300 мг дозы Dupixent вместе со стандартной терапией уменьшило тяжелые приступы астмы на 46% через 52 недели. Кроме того, препарат улучшает работу легких по сравнению с плацебо. Профиль безопасности Dupixent не вызывает слишком много вопросов, и общая частота побочных эффектов была аналогична плацебо. Dupixent уменьшает воспаление? воздействуя на цитокины интерлейкин-4 и интерлейкин-13, которые участвуют в реакции иммунной системы.

Рынок терапии астмы обширный: только в США ежегодно тратится около $50 млрд на лечение этого заболевания, часть денег идет на оплату дорогостоящего стационарного лечения. Сотни тысяч пациентов продолжают страдать от ежегодных приступов астмы, несмотря на использования ингаляторов и лекарственных препаратов. Даже при тщательном контроле симптомов астмы в США ежегодно госпитализируют около 400 тыс. пациентов с астмой.

Основными конкурентами Regeneron Pharmaceuticals на рынке лечения астмы будут компании GlaxoSmithKline (GSK, NYSE) с препаратом Nucala и Teva Pharmaceutical (TEVA, NYSE) с препаратом Cinqair.

В случае если FDA одобрит Dupixent, компания Regeneron Pharmaceuticals получит более миллиона потенциальных покупателей только в США. Впрочем, компании понадобятся маркетинговые программы, чтобы убедить докторов выписывать именно их препарат. Положительную роль в этом может сыграть то, что Dupixent уже известен докторам как препарат для лечения экземы.

gmpnews