Около 27% белорусских лекарственных средств экспортируется

Около 27% белорусских лекарственных средств экспортируется, сообщил журналистам заместитель генерального директора республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» Виктор Шеин.

«На текущий момент в целом по виду деятельности в Беларуси 27% из произведенной продукции уходит на экспорт. Непосредственно по предприятиям, входящим в структуру холдинга, это число составляет 40%», — сказал Виктор Шеин.

К 2020 году поставлена задача обеспечить долю белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке в размере 55%, отгружаться на экспорт в структуре общего производства должно 40% продукции. По словам Виктора Шеина, такие высокие показатели возможно реализовать только консолидировав усилия всех фармпредприятий как в процессе производства, так и в реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках.

С 1 сентября официально заработал холдинг по производству фармацевтической продукции. На текущий момент в его структуру входят 6 предприятий, которые ранее были при департаменте фармпромышленности, а также научная организация «Лотиос». Холдинг ставит своей целью консолидацию деятельности всех организаций страны, имеющих лицензию на право производства лекарственных средств. Виктор Шеин проинформировал, что уже состоялись переговоры абсолютно со всеми фармпроизводителями, всем направлены соответствующие проекты договорных документов, позволяющие им войти в структуру холдинга на тех или иных условиях.

«Мы готовы предоставить нашим партнерам из числа производителей, пока еще не вошедших в структуру холдинга в качестве ассоциативного участия или дочернего предприятия, свои площадки, чтобы они могли так же успешно, как и предприятия, входящие в холдинг, реализовать продукцию за пределами страны», — отметил Виктор Шеин.

Белорусские лекарства поставляются более чем в 30 стран. В основном это государства СНГ. Расширяется география поставок в страны Юго-Восточной Азии, Африки. «Делаем пробные отгрузки и закрепляемся на рынках Европейского союза благодаря деятельности по сертификации наших производств на соответствие стандартам GMP», — сказал заместитель генерального директора. На текущий момент 4 предприятия имеют сертификаты фарминспекций, входящих в систему PIC/S, и одно предприятие — «Белмедпрепараты» — имеет соответствующее подтверждение Румынской фарминспекции, что открывает перед ним возможность отгружать продукцию в страны ЕС. Идут переговоры о расширении присутствия белорусских фармпредприятий в странах Южной Америки.

В Беларуси зарегистрировано 4,5 тыс. лекарственных средств, из них 1,5 тыс. — отечественного производства.

По итогам января-сентября доля белорусских лекарственных средств на внутреннем рынке в финансовом выражении составляет 55%. В зависимости от уровня оказания медпомощи в организациях здравоохранения доля белорусских лекарств в упаковках — от 70% до 90%. По словам Виктора Шеина, этого успеха удалось достичь благодаря деятельности всех предприятий независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

belta.by