Эксперт: затраты на маркировку компенсируются повышением цен на лекарства

Примерные затраты фармотрасли на маркировку могут составить от 27,6 до 45,7 млрд рублей. В процентном отношении это составляет от 2,1 до 3,5% прогнозируемого объема фармрынка за 2017 год. Эти данные в ходе круглого стола в рамках Международного медико-фармацевтического форума «Аптека-2017» привел директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его мнению, затраты, которые будут вынуждены нести все участники товаропроводящей цепи, будут закладываться в цены на препараты.

«Таким образом, предполагаемый рост рынка за счет реализации программы по маркировке будет носить нездоровый характер, — подчеркнул аналитик. – Он будет вызван не спросом, а влиянием инфляционных факторов».

Как отметил директор Института развития общественного здравоохранения, директор исследований экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково» Юрий Крестинский, до сих пор остается открытым и вопрос о том, будет ли введена маркировка на всех звеньях до конца 2018 года. На сегодняшний день все больше экспертов придерживаются мнения, что предложенные Росздравнадзором сроки невыполнимы.

В этой связи Николай Беспалов напомнил, что в развитых европейских странах сроки внедрения программы только на рецептурные препараты занимают не менее трех лет. «У нас же хотят решить все задачи за год», — добавил он, усомнившись, что российская фармотрасль столь быстро сможет адаптироваться к этой программе.

Еще один вопрос, которым задался Юрий Крестинский, – какую пользу принесет рынку внедрение контрольно-идентификационных знаков. И привел пример, когда компания «Биокад», участник пилотного проекта, обнаружила свои промаркированные продукты, отгруженные в один из субъектов РФ по итогам аукциона по госзакупке совершенно в другом регионе.

«Это прямо подтверждает факт наличия вторичного оборота на отечественном рынке тех лекарств, которые закупаются для государственных нужд, – заявил он. – Эксперты оценивают этот объем от 5 до 20% всех объемов госзакупок».

Вместе с тем, по его мнению, внедрение маркировки, безусловно, повысит прозрачность рынка.

На фото: Николай Беспалов (вверху) и Юрий Крестинский.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»