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Не все производители осознали неизбежность маркировки

По поручению Минпромторга ГИЛС и НП провел опрос российских фармпроизводителей о степени готовности российских производителей к переходу на систему маркировки. Результаты глава ГИЛС и НП Владислав Шестаков представил на Российском фармацевтическом форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге 15 – 16 мая 2018 г.

Первый этап опроса предполагал, что свои ответы предприятия дадут в конце октября 2017 г. В ноябре 2017, вторым этапом, ГИЛС и НП запросил информацию по количеству линий у 539 предприятий, поставив срок подачи документов не позже 5 декабря 2017 года. Фактически специалисты ГИЛС смогли собрать репрезентативные данные и подать максимально полный отчет в Минпромторг только к концу января текущего года.

«Стоит отметить, что от производителей запрашивали подписанные первыми лицами предприятий планы-графики внедрения системы маркировки лекарственных препаратов КИЗ на их площадках. То есть, по сути, производитель должен был взять на себя обязательство по соблюдению указанных в документе сроков внедрения системы. С другой стороны, опрос показал, что в данный момент у производителей отсутствует полная исходная информация об этом государственном проекте, нет четкой и прозрачной методики внедрения КИЗ. Возможно, часть производителей надеялись на то, что проект по внедрению маркировки не будет носить обязательный характер и не восприняли происходящее должным образом», – рассказал Владислав Шестаков.

В целом, как отметил эксперт, проводимый опрос, а также активная позиция Минпромторга, помогли пробудить и мобилизовать производителей. «Многие из них задумались о том, что внедрение системы маркировки – неизбежная реальность», – заключил глава ГИЛС и НП.

I этап. Затраты на переоснащение упаковочных лини

У скольких держателей лицензий запросили информацию 493
Сколько предприятий представили информацию 246
Сколько предприятий не представили информацию 147
Сколько предприятий просчитали финансовые затраты 99

II этап. Количество линий, планируемых к подключению к системе маркировки

У скольких держателей лицензий запросили информацию 539
Количество линий, которые будут подключены к системе маркировки 918

III этап. Графики подключения препаратов по МНН

Число держателей лицензии 539
Количество ожидаемых ответов (исключены из общего числа производители АФС, радиофармпрепаратов, пиявок) 468
Количество полученных ответов 225
На сколько МНН подано сведений (графиков подключения) 1646

Итоги III этапа по группам препаратов

Группа препаратов Количество МНН на настоящий момент Количество МНН на конец 2018 г. Количество МНН на конец 2019 г. Количество МНН на конец 2020 г. Количество МНН после 2020 г.
Семь нозологий 3 17 6
ЖНВЛП 8 109 409 40
Остальные препараты 1057

Данные об иностранных производителях

Число иностранных производственных площадок 1708
Общее количество МНН 107
МНН Семь нозологий 4
МНН ЖНВЛП 55

Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»

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Май 19, 2018 | Просмотров: 45