Не все производители осознали неизбежность маркировки

По поручению Минпромторга ГИЛС и НП провел опрос российских фармпроизводителей о степени готовности российских производителей к переходу на систему маркировки. Результаты глава ГИЛС и НП Владислав Шестаков представил на Российском фармацевтическом форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге 15 – 16 мая 2018 г.
Первый этап опроса предполагал, что свои ответы предприятия дадут в конце октября 2017 г. В ноябре 2017, вторым этапом, ГИЛС и НП запросил информацию по количеству линий у 539 предприятий, поставив срок подачи документов не позже 5 декабря 2017 года. Фактически специалисты ГИЛС смогли собрать репрезентативные данные и подать максимально полный отчет в Минпромторг только к концу января текущего года.
«Стоит отметить, что от производителей запрашивали подписанные первыми лицами предприятий планы-графики внедрения системы маркировки лекарственных препаратов КИЗ на их площадках. То есть, по сути, производитель должен был взять на себя обязательство по соблюдению указанных в документе сроков внедрения системы. С другой стороны, опрос показал, что в данный момент у производителей отсутствует полная исходная информация об этом государственном проекте, нет четкой и прозрачной методики внедрения КИЗ. Возможно, часть производителей надеялись на то, что проект по внедрению маркировки не будет носить обязательный характер и не восприняли происходящее должным образом», – рассказал Владислав Шестаков.
В целом, как отметил эксперт, проводимый опрос, а также активная позиция Минпромторга, помогли пробудить и мобилизовать производителей. «Многие из них задумались о том, что внедрение системы маркировки – неизбежная реальность», – заключил глава ГИЛС и НП.
I этап. Затраты на переоснащение упаковочных лини
|У скольких держателей лицензий запросили информацию
|493
|Сколько предприятий представили информацию
|246
|Сколько предприятий не представили информацию
|147
|Сколько предприятий просчитали финансовые затраты
|99
II этап. Количество линий, планируемых к подключению к системе маркировки
|У скольких держателей лицензий запросили информацию
|539
|Количество линий, которые будут подключены к системе маркировки
|918
III этап. Графики подключения препаратов по МНН
|Число держателей лицензии
|539
|Количество ожидаемых ответов (исключены из общего числа производители АФС, радиофармпрепаратов, пиявок)
|468
|Количество полученных ответов
|225
|На сколько МНН подано сведений (графиков подключения)
|1646
Итоги III этапа по группам препаратов
|Группа препаратов
|Количество МНН на настоящий момент
|Количество МНН на конец 2018 г.
|Количество МНН на конец 2019 г.
|Количество МНН на конец 2020 г.
|Количество МНН после 2020 г.
|Семь нозологий
|3
|17
|6
|—
|—
|ЖНВЛП
|8
|109
|409
|—
|40
|Остальные препараты
|—
|—
|—
|1057
|—
Данные об иностранных производителях
|Число иностранных производственных площадок
|1708
|Общее количество МНН
|107
|МНН Семь нозологий
|4
|МНН ЖНВЛП
|55
Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»