Не все производители осознали неизбежность маркировки

По поручению Минпромторга ГИЛС и НП провел опрос российских фармпроизводителей о степени готовности российских производителей к переходу на систему маркировки. Результаты глава ГИЛС и НП Владислав Шестаков представил на Российском фармацевтическом форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге 15 – 16 мая 2018 г.

Первый этап опроса предполагал, что свои ответы предприятия дадут в конце октября 2017 г. В ноябре 2017, вторым этапом, ГИЛС и НП запросил информацию по количеству линий у 539 предприятий, поставив срок подачи документов не позже 5 декабря 2017 года. Фактически специалисты ГИЛС смогли собрать репрезентативные данные и подать максимально полный отчет в Минпромторг только к концу января текущего года.

«Стоит отметить, что от производителей запрашивали подписанные первыми лицами предприятий планы-графики внедрения системы маркировки лекарственных препаратов КИЗ на их площадках. То есть, по сути, производитель должен был взять на себя обязательство по соблюдению указанных в документе сроков внедрения системы. С другой стороны, опрос показал, что в данный момент у производителей отсутствует полная исходная информация об этом государственном проекте, нет четкой и прозрачной методики внедрения КИЗ. Возможно, часть производителей надеялись на то, что проект по внедрению маркировки не будет носить обязательный характер и не восприняли происходящее должным образом», – рассказал Владислав Шестаков.

В целом, как отметил эксперт, проводимый опрос, а также активная позиция Минпромторга, помогли пробудить и мобилизовать производителей. «Многие из них задумались о том, что внедрение системы маркировки – неизбежная реальность», – заключил глава ГИЛС и НП.

I этап. Затраты на переоснащение упаковочных лини

У скольких держателей лицензий запросили информацию 493 Сколько предприятий представили информацию 246 Сколько предприятий не представили информацию 147 Сколько предприятий просчитали финансовые затраты 99

II этап. Количество линий, планируемых к подключению к системе маркировки

У скольких держателей лицензий запросили информацию 539 Количество линий, которые будут подключены к системе маркировки 918

III этап. Графики подключения препаратов по МНН

Число держателей лицензии 539 Количество ожидаемых ответов (исключены из общего числа производители АФС, радиофармпрепаратов, пиявок) 468 Количество полученных ответов 225 На сколько МНН подано сведений (графиков подключения) 1646

Итоги III этапа по группам препаратов

Группа препаратов Количество МНН на настоящий момент Количество МНН на конец 2018 г. Количество МНН на конец 2019 г. Количество МНН на конец 2020 г. Количество МНН после 2020 г. Семь нозологий 3 17 6 — — ЖНВЛП 8 109 409 — 40 Остальные препараты — — — 1057 —

Данные об иностранных производителях