Лекарства на 23 млрд. будут дополнительно закуплены для казахстанцев

23 млрд. тенге, сэкономленные при закупе лекарств через систему единой дистрибуции, будут направлены на дополнительный закуп медикаментов. Такое решение приняла бюджетная комиссия Министерства здравоохранения РК.

Теперь регионы смогут дополнительно заказать все препараты из списка бесплатного лекобеспечения, в которых испытывают дефицит.

По словам исполняющего обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа, столь значительная экономия позволит охватить лекобеспечением всех неохваченных пациентов, выявленных в результате централизации. «Централизация амбулаторного лекарственного обеспечения показала, что сейчас не все диспансерные пациенты охвачены бесплатным лекарственным обеспечением. Сейчас медорганизациям представляется возможность внести дополнительные заявки на медикаменты, с учетом всех недообеспеченных пациентов».

Берик Шарип отметил, что столь значительная экономия в 23 млрд. тенге возникла благодаря централизации амбулаторного лекобеспечения. «Значительного снижения цены удалось достичь благодаря консолидации закупаемых объемов по всей республике, а также механизмам закупа единого дистрибьютора, таким как возможность закупать лекарства через международные организации, напрямую у заводов-изготовителей, а также благодаря аукциону на понижение цены», — сказал руководитель единого дистрибьютора.

Из расчета этой экономии управления здравоохранения уже направили единому дистрибьютору предварительные заявки на препараты по каждой медорганизации. Теперь, после их согласования бюджетной комиссией Министерства здравоохранения РК, с медицинскими организациями будут заключены договоры, и в июле по ним уже начнутся поставки лекарств.

mz.gov.kz