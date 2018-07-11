Парламентарии и участники рынка не видят смысла в сокращении аптек

Количество аптечных организаций надо ограничить, чтобы повысить качество обслуживания при отпуске лекарств, говорится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития фармацевтической промышленности до 2030 года. По мнению его авторов, рост числа аптек за последние десять лет негативно сказался на конкуренции. «Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут именно из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей»,— цитирует «Коммерсант»разработчиков «Фарма-2030».

Как указано в проекте, многолетняя практика показывает избыточное открытие аптек в местах с высокой покупательной способностью и большим трафиком и недостаточное — в местах с низкой плотностью населения, что формирует «территориальную лекарственную недоступность», несмотря на высокие доходы крупных ритейлеров. Наибольший доход при распределении прибыли между производителями и товаропроводящей сетью получают именно аптеки, что лишает отрасль инвестиций, считают в Минпромторге.

Управляющий партнер «Проектирования систем управления» Павел Лисовскийсчитает, что основной причиной роста цен на препараты в течение последних пяти лет является девальвация рубля.

«Доля импортных препаратов составляет более 50%, а многие отечественные лекарства производятся из зарубежных субстанций и на иностранном оборудовании»,— поясняет эксперт.

Представитель «36,6» Алексей Киселев-Романов, в свою очередь, считает, что из-за падения реальных доходов населения инфляция в сегменте лекарств в последние три-четыре года была почти нулевой. По его словам, в 2017 году цены на препараты выросли на 0,3% при общей инфляции в стране около 2,5%.

Господин Киселев-Романов признает, что аптеки действительно заинтересованы в бонусах от производителей, но для этого нужно повышать продажи, чего сложно достичь, имея нулевой трафик, «а именно таким он и будет, если цены в аптеке станут выше, чем у конкурентов на другой стороне улицы». Он также считает, что бизнесу невыгодно открывать точки в отдаленных уголках страны.

«Государство должно либо прорабатывать механизмы поддержки бизнеса, рискнувшего работать в таких условиях, либо брать функции отпуска лекарств на себя»,— полагает Алексей Киселев-Романов.

Каким образом планируется сокращать число аптек, в проекте стратегии не уточняется. По мнению господина Лисовского, каких-либо отдельных мер по сокращению не потребуется — оно произойдет естественным рыночным путем.

«Из-за перенасыщенности аптечный рынок находится в кризисном состоянии, и в ближайшие годы такого бурного открытия новых точек не будет»,— прогнозирует эксперт.

По информации «Парламентской газеты» к инициативе по закрытию аптек парламентарии отнеслись насторожённо.

«Это очень непростая тема. Как именно в Правительстве намерены сократить число аптек? — задаётся вопросом заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. — Это бизнес, который выполняет предъявляемые к нему требования, платит налоги. Кроме того, люди привыкли, что в их районе, к примеру, есть три аптеки, они знают, где находятся эконом-аптеки, куда им ходить».

Уже принят закон о маркировке лекарств, который позволит каждому человеку с помощью мобильного приложения получить достоверную информацию о препарате.

По мнению депутата, в приоритете должно быть не сокращение количества аптек, а контроль за качеством препаратов, которые они продают. «Для этого уже делается очень много, — напомнил он. — К примеру, принят закон о маркировке лекарств, который позволит каждому человеку с помощью мобильного приложения получить достоверную информацию о том, какой препарат они купили, что это легальное лекарство, а не какая-то подделка».

Против бездумного закрытия аптек высказался и председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По мнению сенатора, данную сферу можно регулировать только повышением требований к аптекам: совершенствовать дисциплину торговли, тщательно следить за тем, чтобы у организации были все разрешительные документы, чтобы она не была замечена в злоупотреблениях, связанных с нарушением правил хранения препаратов или наличием фальсифицированных лекарств.

gmpnews