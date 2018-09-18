Прогнозируется рост мирового рынка противовирусных препаратов

Согласно прогнозам аналитической компании «Transparency Market Research» объем мирового рынка противовирусных препаратов (для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов, вирусной респираторной инфекции) достигнет 82,9 млрд дол. США к концу 2024 г. Для сравнения, по итогам 2015 г. этот показатель составлял 48,3 млрд дол.

Аналитики полагают, что значительный рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией будет выступать одним из главных факторов роста рынка.

По оценкам компании «Transparency Market Research» мировой рынок противовирусных препаратов является умеренно консолидированным и характеризуется высоким уровнем конкуренции. Среди ведущих игроков такие компании, как «Merck & Co», «Johnson & Johnson», «Teva Pharmaceutical Industries», «GlaxoSmithKline», «Mylan». С учетом увеличения количества слияний и поглощений, а также стратегических парт­нерств, аналитики прогнозируют повышение уровня консолидации в течение следующих 5 лет. Ключевые игроки на этом рынке фокусируются на расширении продуктового портфеля, а также портфеля R&D, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка.

Следует отметить, что в географическом разрезе основную долю в структуре мировых продаж противовирусных препаратов аккумулирует Северная Америка. Ожидается, что этот регион сохранит свое лидерство в ближайшие несколько лет, чему будет способствовать повышение покупательной способности населения, а также выведение на рынок новых препаратов. 2-е место останется за Европой, а 3-е — за Азиатско-Тихоокеанским регионом. При этом аналитики прогнозируют активный рост последнего, что связано с развитием инфраструктуры здравоохранения и увеличением располагаемого дохода населения.

По материалам www.transparencymarketresearch.com

apteka.ua