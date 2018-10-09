Только половина льготников Дагестана могут рассчитывать на бесплатные лекарства

В Дагестане лишь половина льготников обеспечены положенными им лекарственными средствами. И это еще хороший показатель, ведь год назад он не превышал 12%. Прокуратура республики сообщает, что улучшение ситуации обусловлено вмешательством надзорного органа и усилением контроля.

В ходе проверок, проведенных прокуратурой Дагестана в текущем году, были вскрыты многочисленные факты злоупотребления служебными полномочиями, хищения и нецелевого использования бюджетных и внебюджетных средств, непринятия мер для организации лекарственной помощи населению. Возбуждено несколько уголовных дел, главным врачам ЛПУ внесены представления об устранении выявленных нарушений. Результатом этой работы стала также экономия бюджетных средств при закупке лекарственных средств в размере свыше 46 млн руб.

Впрочем, у врио министра здравоохранения Дагестана Джамалутдина Гаджиибрагимова несколько другая версия. На недавней встрече с главой региона Владимиром Васильевым он пояснил, что стабилизация обстановки с льготным лекарственным обеспечением связана со значительным увеличением финансирования соответствующих статей. Из республиканского бюджета было дополнительно выделено около 630 млн руб., из федерального – свыше 500 млн руб.

Екатерина Погонцева

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