Михаил Мурашко: весь 2019 год будет посвящен обучению персонала в рамках проекта по маркировке лекарств

Порядка 10 тысяч участников фармрынка по всей стране присоединились к программе мониторинга готовности к реализации проекта по маркировке лекарств, сообщил руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко.

«Мониторинг на сегодняшний день идет, более 10 тысяч участников по всей стране уже подключились к системе, непосредственно осуществили обмен данными, то есть подтвердили возможность проведения лекарственных препаратов через систему маркировки», – цитирует РИА «Новости» главу Росздравнадзора.

Михаил Мурашко также отметил, что в каждом регионе РФ сегодня созданы обучающие центры, которые позволят всем остальным региональным аптекам спокойно перейти в формат взаимодействия.

«Мы планируем, что весь следующий год будет посвящен, в первую очередь, образовательным программам, образованию именно персонала, конвергенции системы маркировки с кассовыми аппаратами для того, чтобы минимизировать трудозатраты в аптечных учреждениях», — добавил он.

Маркировка лекарств в РФ проводится в соответствии с Федеральным законом №425 от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.04.2018 №791-р.

Елена Сидорова

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