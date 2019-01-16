С 19 января 2019 года Казахстан освобождает от НДС лекарственные средства и медизделия

Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает, что Законом Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 211-VI по вопросам обращения лекарственных средств и медицинских изделий внесены изменения в Налоговый кодекс, в частности в:

1) подпункты 33) и 34) статьи 394 Обороты по реализации товаров, работ, услуг, освобожденные от налога на добавленную стоимость изложены в новой редакции:

33) лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций), медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства;

34) лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций); изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники; материалов и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии, в том числе фармацевтических субстанций (активных фармацевтических субстанций) и изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники;

Перечень товаров, указанных в подпункте 33) статьи 394 Налогового кодекса, утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом, а Перечень товаров, указанных в подпункте 34) статьи 394 Налогового кодекса, утверждается уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

2) подпункты 10) и 11) пункта 1 статьи 399 Налогового кодекса «Импорт, освобождаемый от налога на добавленную стоимость» изложены в новой редакции:

10) лекарственных средств любых форм, медицинских изделий:

зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий;

не зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения.

Перечень товаров, указанных в настоящем подпункте, утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;

11) лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии; изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники; материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, используемых (применяемых) в области ветеринарии, и изделий ветеринарного назначения, включая протезно-ортопедические изделия, и ветеринарной техники.

Перечень товаров, указанных в настоящем подпункте, утверждается уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом;

дополнено пп.10-1) следующего содержания:

10-1) материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств любых форм, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия, сурдотифлотехнику, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам.

Перечень товаров, указанных в настоящем подпункте, утверждается уполномоченным органом в области здравоохранения по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и уполномоченным органом.

gmpnews