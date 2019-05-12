В Армении через мобильное приложение будут контролировать качество всех лекарств

Загрузив из App Store или Play Store приложение Web-radr sav, каждый гражданин Армении отныне сможет сообщать о побочных действиях, которые возникли вследствие употребления того или иного препарата. Об этом в беседе с журналистами заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Приложение начнет функционировать в Армении с сегодняшнего дня (прим. — 7 мая), оно будет на армянском языке. Если у кого-то после применения того или иного лекарства появятся странные симптомы, которые, по мнению гражданина, могут быть вызваны препаратом, то, написав об этом в приложении, он проинформирует Центр экспертизы лекарств. Записи в приложении носят анонимный характер», — сказал министр.

По его словам, приложение поможет контролировать качество всех лекарств, которые имеются в обороте.

По словам заместителя директора Центра экспертизы лекарств Министерства здравоохранения РА Лилит Казарян, информация, собранная с помощью этого приложения, в первую очередь будет детально изучаться, анализироваться. Действие препарата может быть различным у разных людей, что обусловлено не только свойствами лекарственного средства, но и генетической предрасположенностью организма человека, осложнениями заболевания.

«После сбора и анализа данных возможно станет внести определенные исправления в инструкции лекарств, а в некоторых случаях препарат может быть изъят из оборота. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) координирует данные из разных стран и принимает решения относительно дальнейшего применения лекарств», — сказала Казарян.

Она также сообщила, что граждане, использующие мобильное приложение, должны оставить свои контакты для обратной связи на случай, если побочное действие лекарства будет проявляться аномально. Тогда специалисты смогли бы связаться с гражданином и предоставить соответствующую консультацию.

Именно на таком примере, благодаря полученной недавно из Германии информации, были выявлены побочные эффекты антибиотиков, содержащих хинолоны и вызывающих поражение нервов, серьезные проблемы с суставами. На основании полученных данных было решено в инструкциях некоторых антибактериальных препаратов сделать корректировки, а ряд препаратов вообще изъять из оборота. О каких именно лекарственных средствах идет речь, Казарян обещала проинформировать общественность в ближайшем будущем.

ИСТОЧНИК: SPUTNIK

gmpnews