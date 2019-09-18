Препараты для лечения туберкулеза не включены в льготные перечни семи регионов России

Эксперты Фонда «Здоровье» проверили наличие противотуберкулезных препаратов в перечнях льготных лекарств для амбулаторного применения 85 регионов России.

«С 2017 по 2019 год список из 21 противотуберкулезного препарата в федеральном перечне ЖНВЛП сохранился без изменений. За это время с 10 до 29 выросло число регионов, обеспечивших своим жителям льготный доступ ко всем этим препаратам», — рассказал директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

По его словам, в 2017 году это были Владимирская, Новгородская, Ульяновская и Костромская области; Камчатский, Краснодарский и Забайкальский края; Республики Калмыкия и Республика Башкортостан, а также Удмуртская Республика.

В 2019 году к ним добавились Кировская, Псковская, Тюменская, Брянская, Ярославская, Кемеровская, Магаданская, Калужская, Тульская, Московская, Новосибирская и Нижегородская области; Республики Алтай, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Саха (Якутия), Бурятия и Тыва; Карачаево-Черкесская Республика; Алтайский, Ставропольский и Красноярский края; Ненецкий автономный округ.

«Видно, что усилия по обеспечению пациентов льготными лекарствами не прошли даром: за первые семь месяцев 2019 года, в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, в Ненецком АО смертность от туберкулеза была нулевой, а в большинстве этих регионов было отмечено снижение смертности от туберкулеза», — сообщил директор Фонда «Здоровье».

По данным экспертов Фонда «Здоровье», значительно улучшилась ситуация с наполнением списка в следующих регионах: Липецкая, Омская, Астраханская, Воронежская, Ленинградская, Рязанская, Волгоградская и Самарская области; Чувашская Республика; Республики Коми и Марий Эл; Хабаровский край.

Напротив, снизилось число противотуберкулезных препаратов, включенных в региональные списки, в следующих субъектах РФ: Республика Башкортостан, Удмуртская Республика, Оренбургская, Челябинская и Архангельская области, Ямало-Ненецкий автономный округ. При этом Ямало-Ненецкий АО между 2017 и 2019 годами исключил из регионального льготного перечня 10 препаратов от туберкулеза.

«Трудно объяснить, но Костромская и Ульяновская области за два года полностью исключили противотуберкулезные препараты из своих региональных списков. По-прежнему отсутствуют лекарства от туберкулеза в льготных перечнях следующих регионов: Курская, Мурманская, Орловская, Белгородская и Смоленская области; Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа», — добавил Эдуард Гаврилов.

Оксана Баранова

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