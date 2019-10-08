Тимофей Нижегородцев: Срывы аукционов в 2018-2019 годах связаны с несовершенством каталога лексредств

Используемая в тендерной практике версия каталога лекарственных средств информационно-аналитической системы (ИАС) была запущена без надлежащей валидации, что, по мнению начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, привело к некорректному расчету начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и срывам аукционов. Используемая в тендерной практике версия каталога лекарственных средств информационно-аналитической системы (ИАС) была запущена без надлежащей валидации, что, по мнению начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофея Нижегородцева, привело к некорректному расчету начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и срывам аукционов.

Об этом Нижегородцев заявил на прошедшем в Казани 7 октября 2019 года форуме «Регулирование в здравоохранении: актуальные задачи обращения и обеспечения лекарствами и медизделиями». Участники форума обсудили необходимость доработки ИАС, а также – внесения в каталог сведений о взаимозаменяемости лекарств.

«Мы видим, что дело не только в самом приказе № 871н, который содержит в себе формулу и воспроизводимость повторов. Если у вас в неудовлетворительном состоянии находится каталог, какую бы формулу вы ни привели, она будет выдавать неудовлетворительные результаты», – объяснил свои претензии к существующему механизму Нижегородцев.

В 2019 году Минздрав отменил обязательное использование референтных цен при определении НМЦК, расчет которой стал возможен тремя другими способами, перечисленными в ведомственном приказе № 871н. Однако проблема с указанием единиц измерения и взаимозаменяемости различных лекарственных форм с одним и тем же МНН в составе решена так и не была.

«Нужно сделать так, чтобы система, даже если заказчик, например, захочет ввести в поле вместо «миллиграмм» – «капсулы», этого не позволяла. Необходимы внутренние алгоритмы, которые предотвращали бы такую возможность», – добавил Нижегородцев.

По его словам, ФАС и Минздраву удалось прийти к соглашению: до валидации новой версии каталога и исключения ошибок, содержащиеся в нем сведения не будут использоваться при объявлении аукционов.

В июле 2019 года участники рынка госзакупок поделились с Vademecum мнениями о том, что принесла отрасли действовавшая в 2018 году методика формирования НМЦК.

Наиболее драматично новая методика расчета цены сказалась на закупках одного из самых распространенных препаратов в схемах терапии ВИЧ – ламивудина. В июле 2019 года Минздрав трижды провалил тематический аукцион: следуя регламенту, ведомство объявило аукцион по НМЦК, определенной с учетом закупок 2018 года, – менее 4 рублей за таблетку 300 мг. Повышение цены при повторном объявлении тендера происходило с шагом в 10 копеек. Поставщика удалось найти с четвертой попытки, после того как Минздрав увеличил НМЦК до 7,2 рублей за таблетку.

В сентябре 2019 года Минздрав опубликовал новую формулу определения НМЦК. По мнению экспертов, эти изменения оказались незначительными и существенно на аукционную практику не повлияют.