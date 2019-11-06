Московская аптека оштрафована на миллион рублей за реализацию фальсифицированных БАД

В 2019 году из различных субъектов РФ на содержание синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5 исследовано 34 пробы, сообщили в пресс-службе ведомства. По результатам проведенных исследований выявлены фальсифицированные БАД к пище:

– «Саймы», производства ООО «Биоинженерная компания «Чжин Юань Тхан», КНР, партия (серия) 2018021101, реализовывалась в городе Москве и партия (серия) 2019032701, реализовывалась в городе Тула. В продукции обнаружены фармацевтические субстанции (варденафил, тадалафил);

– «Вука Вука», производства ООО «Витамер», 129110, г. Москва (адрес производства: 601141, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Совхозная, д. 11), партия (серия) – 061018, реализовывалась в городе Краснодар, в Республике Калмыкия в городе Элиста и в Свердловской области в городе Ирбит, в составе БАД выявлено содержание ингибитора 5-фосфодиэтилэстеразы (тадалафил).

«Решением Арбитражного суда аптечная организация, реализующая фальсифицированные БАД на территории Москвы, привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 1 млн руб.», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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