В ОЭЗ «Тольятти» появился новый фармацевтический резидент

Другие подробности проекта не сообщаются. О каком именно «Полифарме» идет речь, в администрации ОЭЗ оперативно выяснить не удалось. Вероятнее всего, о местной компании, зарегистрированной два года назад и указавшей «производство фармацевтических субстанций» как свой основной вид деятельности (данные rusprofile.ru).

Таким образом компания станет четвертым фармацевтическим резидентом ОЭЗ «Тольятти». Два года назад этот статус получили «Озон Фарм», «Озон Медика», «Мабскейл». Последние реализуют совместный проект (производство субстанций и готовых лекарственных форм) стоимостью 500 млн руб.

В августе 2017 года «Озон» также дал старт производству 50 наименований лекарств в Тольятти (1,26 млрд руб.). Новый завод в ОЭЗ позволит наладить технологическую кооперацию в будущем. Строительство должно начаться в будущем году, а завершиться в 2024-м.

Екатерина Погонцева

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