FDA одобрило tazemetostat для лечения эпителиоидной саркомы

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Tazverik (tazemetostat, таземетостат) для лечения взрослых и детей в возрасте от 16 лет и старше с метастатической и местно-распространенной эпителиоидной саркомой, не подлежащей полной резекции. Разрешение выдано компании Epizyme Inc.

«Эпителиоидная саркома составляет менее одного процента от всех видов сарком мягких тканей, – сказал Ричард Паздур, д.м.н., директор Онкологического центра передового опыта FDA и исполняющий обязанности директора Управления онкологических заболеваний при Центре FDA. – До сегодняшнего дня для пациентов с эпителиоидной саркомой не существовало вариантов лечения. Одобрение препарата Tazverik предоставляет терапию, которая специально предназначена для данного заболевания. Консультативный комитет по онкологическим препаратам единогласно проголосовал за то, что преимущества препарата превосходят риски».

Одобрение Tazverik было основано на результатах клинического исследования, в котором приняли участие 62 пациента с метастатической или местно-распространенной эпителиоидной саркомой. Общий уровень ответа составил 15%, при этом 1,6% пациентов имели полный ответ, а 13% — частичный ответ.

gmpnews