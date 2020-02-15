Teva завершила IV квартал с прибылью

Квартальная прибыль составила 100 млн долл. против убытка 2,9 млрд долл. годом ранее.

Как отметил исполнительный директор Teva Каре Шульц, в 2019 году компания завершила двухлетний процесс реструктуризации, благодаря которому удалось снизить долговую нагрузку более чем на 9 млрд долл.

Квартальный объем продаж в Северной Америке вырос на 6% и составил 2,4 млрд долл., в основном за счет лонча биосимиляра препарата Rituxan компании Roche («Рош»), а также показателей по препаратам для лечения респираторных заболеваний и препарату Austeda.

Продажи дженериков в Северной Америке увеличились на 3% – до 1,1 млрд долл.

Показатель по препарату Copaxone упал на 26% – до 264 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции.

Объем продаж препарата Bendeka/Treanda сократился на 11% – до 125 млн долл.

Продажи препарата Austedo выросли на 98% – до 136 млн долл.

Объем продаж препарата QVAR увеличился на 604% – до 67 млн долл.

Показатель по препарату Ajovy вырос с 3 млн долл. до 25 млн долл.

В IV квартале 2019 года объем продаж в Европе сократился на 2% – до 1,2 млрд долл.

Продажи дженериков в регионе выросли на 3% – до 871 млн долл. благодаря новым препаратам.

Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний снизился на 4% – до 86 млн долл. на фоне снижения показателя в Великобритании.

Квартальный объем продаж на международных рынках сократился на 3% – 578 млн долл.

Продажи дженериков снизились на 2% – до 489 млн долл.

За весь 2019 год объем продаж Teva составил 16,9 млрд долл. против 18,3 млрд долл. годом ранее.

Убыток сократился с 2,2 млрд до 999 млн долл.

По прогнозу Teva, в 2020 году объем продаж составит 16,6–17 млрд долл., прибыль на акцию – 2,30–2,55 долл. Аналитики прогнозируют 17,4 млрд долл. и 2,49 долл. соответственно.

Илья Дугин

pharmvestnik