Teva завершила IV квартал с прибылью

В IV квартале 2019 года объем продаж израильской фармкомпрании Teva («Тева») составил 4,5 млрд долл. США, сообщает FirstWord Pharma. Аналитики прогнозировали 4,4 млрд долл.
Квартальная прибыль составила 100 млн долл. против убытка 2,9 млрд долл. годом ранее.
Как отметил исполнительный директор Teva Каре Шульц, в 2019 году компания завершила двухлетний процесс реструктуризации, благодаря которому удалось снизить долговую нагрузку более чем на 9 млрд долл.
Квартальный объем продаж в Северной Америке вырос на 6% и составил 2,4 млрд долл., в основном за счет лонча биосимиляра препарата Rituxan компании Roche («Рош»), а также показателей по препаратам для лечения респираторных заболеваний и препарату Austeda.
Продажи дженериков в Северной Америке увеличились на 3% – до 1,1 млрд долл.
Показатель по препарату Copaxone упал на 26% – до 264 млн долл. на фоне дженериковой конкуренции.
Объем продаж препарата Bendeka/Treanda сократился на 11% – до 125 млн долл.
Продажи препарата Austedo выросли на 98% – до 136 млн долл.
Объем продаж препарата QVAR увеличился на 604% – до 67 млн долл.
Показатель по препарату Ajovy вырос с 3 млн долл. до 25 млн долл.
В IV квартале 2019 года объем продаж в Европе сократился на 2% – до 1,2 млрд долл.
Продажи дженериков в регионе выросли на 3% – до 871 млн долл. благодаря новым препаратам.
Объем продаж препаратов для лечения респираторных заболеваний снизился на 4% – до 86 млн долл. на фоне снижения показателя в Великобритании.
Квартальный объем продаж на международных рынках сократился на 3% – 578 млн долл.
Продажи дженериков снизились на 2% – до 489 млн долл.
За весь 2019 год объем продаж Teva составил 16,9 млрд долл. против 18,3 млрд долл. годом ранее.
Убыток сократился с 2,2 млрд до 999 млн долл.
По прогнозу Teva, в 2020 году объем продаж составит 16,6–17 млрд долл., прибыль на акцию – 2,30–2,55 долл. Аналитики прогнозируют 17,4 млрд долл. и 2,49 долл. соответственно.
Илья Дугин
pharmvestnik