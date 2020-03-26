Искусственный интеллект обнаружил потенциальные лекарства от коронавируса

Система искусственного интеллекта (ИИ) обнаружила среди уже обращающихся на рынке, а так же экспериментальных лекарственных средств потенциально эффективные для лечения коронавирусной инфекции. Список найденных лекарств был опубликован, чтобы компании в срочном порядке смогли начать клинические испытания.

Компания Gero, лидер в области разработки лекарств на основе искусственного интеллекта, использовала свою платформу, созданную по принципу глубоких нейронных сетей, для идентификации молекул с потенциальным влиянием на COVID-19. Шесть из найденных препаратов уже одобрены, три были отозваны, а остальные девять прошли клинические испытания.

«Принимая во внимание чрезвычайный характер ситуации, а также юридический и регуляторный статус ряда предложенных препаратов, при подтверждении их противовирусной активности в лаборатории существует возможность незамедлительно приступить к клиническим испытаниям против COVID-19», — говорит руководитель исследования Петр Федичев из компании Gero.

Некоторые из обнаруженных препаратов были известны на протяжении десятилетий и были одобрены во многих странах мира для использования как в медицине, так и в ветеринарии, некоторые из них подтвердили свое действие и против вирусов SARS-CoV и SARS-CoV-2.

В список препаратов, признанных ИИ потенциально эффективными, в том числе входят:

Niclosamide (никлозамид) – пероральный антигельминтный препарат, используемый для лечения паразитарных инфекций у миллионов людей во всем мире. Никлозамид был одобрен в Италии, США (в настоящее время выведен из обращения), Франции и некоторых других странах.

Nitazoxanide (нитазоксанид) – противопаразитарный широкого спектра действия препарат, используется в медицине для лечения различных глистных, протозойных и вирусных инфекций. Одобрен в США, Индии, Мексике и некоторых других странах.

Никлозамид и нитазоксанид недавно были рекомендованы для лечения COVID-19 во Франции, а никлозамид в Сингапуре.

Afatinib (афатиниб) – рецептурное лекарственное средство, одобренное в США для лечения пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого, а также в 28 странах ЕС, Китае и некоторых других странах.

Ixazomib (иксазомиб) – рецептурное лекарственное средство, используемое в сочетании с лекарственными препаратами REVLIMID® (lenalidomide, леналидомид) и dexamethasone (дексаметазон) для лечения множественной миеломы у пациентов, которые получали по меньшей мере одно предварительное лечение множественной миеломы. Одобрен в США, ЕС и некоторых других странах.

Reserpine (резерпин) – в 1952 году был выделен из цветка раувольфии змеиной. Когда-то использовался для лечения высокого кровяного давления и психотических эпизодов. Был одобрен в Италии, Германии, Франции и некоторых других странах.

Список потенциальных препаратов против COVID-19 также включает несколько сенолитиков. Сенолитики (молекулы, которые «убивают» так называемые стареющие или поврежденные клетки) привлекают растущий интерес со стороны академического мира и биотехнологической промышленности для изучения их потенциала против целого ряда возрастных заболеваний и старения.

Хотя некоторые из препаратов с антикоронавирусным потенциалом были одобрены для применения в медицине, правда по другим показаниям, но они всё же доступны для населения многих стран, а потому ученые просят не заниматься самолечением и действовать только в соответствии с национальными правилами, включающими регистрацию лекарственных средств и их назначение.

gmpnews