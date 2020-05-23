Дочерние компании системообразующих организаций получат льготные кредиты

Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал документы, в соответствии с которыми дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой государством. Об этом сообщается на сайте правительства.

Суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 млрд руб., а ставка по нему – 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора.

Вводятся новые критерии отбора заемщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, чья выручка во II квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.

«Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать текущие расходы. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд руб.», – сообщается на сайте правительства.

Недополученные доходы по льготным кредитам банкам просубсидирует государство. На эти цели правительство уже выделило 24 млрд руб.

Елена Сидорова

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