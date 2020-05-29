Минздрав разработал правила уничтожения недоброкачественных и контрафактных лекарств

Минздрав разработал порядок уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств. Расходы, связанные с их уничтожением, возмещает их владелец. Этот документ не касается вопросов, связанных с уничтожением наркотических лекарственных средств и их прекурсоров, психотропных и радиофармацевтических препаратов.

Минздрав разработал и выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ «Об утверждении правил уничтожения (утилизации) недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств», документ размещен на сайте regulation.gov.ru

Недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению по решению их владельца, Росздравнадзора или по решению суда.

В случае если владелец таких лекарств не согласен с решением об их изъятии, уничтожении и вывозе, а также если он не выполнил это решение и не сообщил о принятых мерах, уполномоченный орган обращается в суд. Расходы, связанные с уничтожением лекарств, возмещаются их владельцем.

Акт об уничтожении (утилизации) лекарственных средств или его копия, заверенная в установленном порядке, представляется в течение 5 рабочих дней со дня его составления владельцем уничтоженных лекарственных средств в уполномоченный орган с использованием электронных средств связи.

Необходимость в разработке правил возникла в связи с отменой действующего нормативного акта, регулирующего уничтожение (утилизацию) недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере обращения лекарственных средств, утвержденного Правительством Российской Федерации 29.05.2019 № 4714п-П36.

Елена Сидорова

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