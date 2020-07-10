В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения. Об этом «ФВ» рассказали в благотворительном фонде «Подари жизнь». По данным аналитиков, дефициту могут способствовать перебои в поставках субстанций.

По словам директора фонда «Подари жизнь» Екатерины Шерговой, с апреля родственники онкологических пациентов и медицинские учреждения начали обращаться с просьбами о покупке препарата винкристин. Больницы сообщают, что запасы препарата заканчиваются. Годовая потребность в винкристине — 160—200 тыс. флаконов

Кто поставляет винкристин в Россию Винкристин для российских пациентов производят три компании, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств. Это Национальный медицинский исследовательский центр онкологии (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина (торговое наименование «Винкристин-РОНЦ»), израильская компания Teva («Винкристин-Тева») и отечественный производитель «Верофарм» («Веро-Винкристин»).

Из трех производителей, поставлявших винкристин на российский рынок, сейчас работает один – филиал «Наукопрофи» НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, сообщили «ФВ» в фонде «Подари жизнь». Компания Teva подтвердила «ФВ», что с марта 2019 года «вынужденно приостановила ввоз Винкристин-Тева, оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок». По данным Шерговой, компания «Верофарм» в текущем году выпускать винкристин не планирует. «ФВ» ожидает ответа от пресс-службы компании Abbot, которая владеет «Верофармом»

Аналитическая компания RNC Pharma подтвверждает, что с января по май 2020 года винкристин в России выпускало только НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Всего компания отгрузила на рынок 34,7 тыс. упаковок. В том году она выпустила 19 тыс. упаковок. Годовая потребность в винкристине — 160—200 тыс. флаконов

«В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат, – пояснила Шергова «ФВ». – В отсутствие лекарства терапия будет невозможна – произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов».

Кроме того, субстанции для производства препарата последний раз ввозились в ноябре 2019 года, сообщил «ФВ» директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Если в июне-июле поставки не возобновятся, с выпуском винкристина возникнут трудности.

Фонд «Подари жизнь» намерен обратиться с запросом в Минпромторг, чтобы выяснить, на какую помощь ведомства могут рассчитывать медицинские учреждения, если производственных мощностей для выпуска винкристина окажется недостаточно.

Проблема также в том, что к российским дженерикам у врачей накопились вопросы. В частности, на винкристин врачами собрана отрицательная информация о побочных эффектах. Об этом «ФВ» в декабре 2019 года рассказали в пресс-службе НМИЦ им. Н.Н. Блохина. Врачи жаловались именно на «Винкристин-РОНЦ». Тот самый, которые и производит НМИЦ.

Позже 142 онколога написали в Минздрав письмо с просьбой закупать лекарства для детей с онкологическими заболеваниями по торговым наименованиям. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомству разработать перечень препаратов, которые можно закупать по торговым наименованиям, а не по МНН.

В ответ на запрос «ФВ» Минздрав сообщил, что сейчас правительство меняет правила формирования такого перечня. После согласования правок ведомство возьмется уже за сам список.

Михаил Старков

pharmvestnik