ВОЗ: на вакцинацию мирового населения от COVID-19 потребуется $100 млрд

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что для доступа населения всего мира к вакцинам от коронавирусной инфекции потребуется $100 млрд. Программа «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» пока обеспечивает всего лишь 10% от этой суммы.

На пресс-конференции по ситуации с COVID-19 в мире Гебрейесус сообщил, что страны должны ускорить разработку инструментов, необходимых для остановки пандемии. В качестве комплексного решения он предложил инициативу «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19» («ACT-Accelerator»).

«Ускоритель» был запущен в конце апреля 2020 года ВОЗ совместно с фондом Билла и Мелинды Гейтс и другими глобальными организациями здравоохранения, правительствами, учеными, представителями бизнеса, филантропами. Инициатива предполагает поддержку разработки препаратов и обеспечение доступа к вакцинам на бесприбыльной основе в период пандемии для всех стран.

Вакцины от COVID-19, которые поддерживаются программой, находятся во II-III фазе испытаний. Набирает обороты лечение дексаметазоном при тяжелых случаях COVID-19, испытываются и другие методы лечения, указал Гебрейесус. Он призвал расширить способы финансирования «Ускорителя доступа к инструментам против COVID-19», добавив, что у программы есть пока лишь 10% средств от запланированной суммы, нужной для охвата всего населения вакцинами от COVID-19 – $100 млрд.

Производители по-разному оценивают стоимость разрабатываемых пока вакцин от коронавируса. Американская Moderna намерена продавать свою вакцину по цене в $25–30 за дозу и, соответственно, $50–60 за курс в США и других странах с высоким уровнем дохода, Pfizer и его немецкий партнер BioNTech — за $19,5 за дозу, а AstraZeneca подписала договор с Нидерландами, Германией, Францией и Италией при стоимости дозы на уровне $3-4.

Правительство США выплатит компании Johnson&Johnson $1 млрд за поставку 100 млн доз вакцины от COVID-19 в случае, если ее испытания и регистрация будут успешными. Одна доза экспериментальной вакцины будет стоить около $10, а если прибавить еще $456 млн, выделенных властями США компании в марте текущего года, то стоимость вакцины вырастет до $14,5 за дозу. К 2021 году компания планирует поставить около 1 млрд вакцин по всему миру.

Гебрейесус отметил, что скоро количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире перейдет черту в 20 млн человек. Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, по данным на 18 часов 10 августа, в мире насчитывается 19,9 млн зараженных, зафиксировано 732 тысячи смертей.

В России первая вакцина должна поступить в оборот уже в августе. НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины. Министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко отметил, что сейчас готовится пакет документов для регистрации вакцины, после этого начнется ее применение.