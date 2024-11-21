Иркутский завод «Фармасинтез» выпустил новый препарат для наркоза «Лонградакс»

Иркутский завод группы компаний «Фармасинтез» объявил о выпуске в гражданский оборот нового препарата для ингаляционного наркоза «Лонградакс». На сегодняшний день «Фармасинтез» является единственным производителем этого жизненно важного препарата в России.

«Лонградакс» — это препарат на основе десфлурана, предназначенный для вводной и поддерживающей анестезии у взрослых и детей при проведении хирургических операций.

Евгений Орачевский, генеральный директор «Фармасинтез», подчеркнул, что новый препарат является экологически безопасным и станет важным шагом к улучшению качества наркоза по всей стране. Он отметил, что «Лонградакс» будет особенно ценен в условиях, когда доступ к современным медицинским препаратам становится приоритетом.

«Фармасинтез» позиционирует «Лонградакс» как высококачественную альтернативу оригинальному препарату, которая позволит сократить затраты на анестезию и сделать ее более доступной для пациентов.

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