В Татарстане за 9 млрд рублей построят завод по производству препаратов плазмы крови

Израильская компания Alishech к 2023 году намерена построить в Татарстане завод по переработке плазмы крови мощностью 500 тонн в год. На ее основе планируется производить 25 наименований препаратов. Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд рублей. Израильская компания Alishech к 2023 году намерена построить в Татарстане завод по переработке плазмы крови мощностью 500 тонн в год. На ее основе планируется производить 25 наименований препаратов. Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд рублей.

Финансово-экономическую модель проекта компания Alishech и правительство республики обсудят 19 августа на заседании Инвестиционного совета Республики Татарстан. Площадкой для строительства завода предварительно выбран участок площадью 5 га в Иннополисе.

Предприятие займется фракционированием плазмы крови. Всего планируется производить 25 наименований препаратов, среди них альбумин, иммуноглобулин, факторы свертывания крови VIII и IX. Кроме того, предполагается производство «сухой плазмы».

Компания Alishech Ltd базируется в Израиле. Близкая к ней Алишех VMC, согласно сайту Израильской Ассоциации медицинского туризма, организовывает и ​обеспечивает комплексное обследование и лечение клиентов в центральных больницах Израиля. Президент Alishech – Исраэль Левин, уролог, кандидат медицинских наук, окончил Ленинградский медицинский институт.

В 2007-2009 годах Alishech должна была стать партнером BTI Europa B.V. в строительстве завода по переработке плазмы крови в Москве мощностью 200 тонн плазмы в год. Однако с тех пор новостей о проекте не было.

Администрация особой экономической зоны Санкт-Петербурга в мае 2019 года лишила статуса резидента «Гем-стандарт» – проектную компанию «Иммуно-гем», которая планировала построить завод препаратов на основе плазмы крови человека полного цикла мощностью 500 тысяч упаковок в год. Компания с 2014 года несколько раз откладывала сроки сдачи завода, увеличив инвестиции за восемь лет в пять раз, до 4,2 млрд рублей, но не смогла вовремя подтвердить финансовое обеспечение проекта.

Еще один несостоявшийся проект – завод по переработке препаратов крови «Киров Плазма» в Кирове. В 2016 году недостроенная тогда площадка была передана «Ростеху». Входящая в госкорпорацию «Нацимбио» заключила договор о совместном завершении проекта с «Фармстандартом» и итальянской биофармацевтической компанией Kedrion Biopharma. «Нацимбио» получила статус единственного поставщика препаратов из плазмы крови человека и животных, действовавший до конца 2019 года и не продленный в 2020 году. Завод достроен не был.