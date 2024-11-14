В Казахстане завершили внедрение маркировки лекарств

В Республике Казахстан завершен процесс запуска системы мониторинга и прослеживаемости лекарств, которая призвана бороться с незаконным оборотом контрафакта в аптеках. Об этом на заседании правительства страны сообщил премьер-министр Олжас Бектенов.

«Это позволяет через штрихкоды отслеживать движение лекарств от производителя до пациента. Раньше эту цепочку поставок мы не видели. <…> Более того, теперь мы четко будем видеть движение лекарств в больницах и поликлиниках, что исключает незаконный оборот бесплатных препаратов. Теперь в данном вопросе порядок обеспечен», – подчеркнул он.

Бектенов напомнил, что льготные лекарства предоставляются гражданам бесплатно: в текущем году на эти цели из бюджета выделено порядка 500 млрд тенге. «Приоритетной задачей является бесперебойное обеспечение лекарственными средствами и их заблаговременный закуп. До конца текущего года необходимо завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год. Дефицита лекарств в медицинских учреждениях не должно быть. За это персонально отвечают министр здравоохранения и глава „СК-Фармация“», – добавил премьер.

Еще одна важная задача правительства, по словам Олжаса Бектенова, – развитие отечественной фармпромышленности. Правительство стремится к тому, чтобы предоставить компаниям благоприятные условия для открытия новых производств, что позволит сократить импорт и «стабилизировать стоимость препаратов на нашем рынке».

Развивать фармотрасль Казахстана планируется в том числе путем трансферта высокотехнологичных производств и технологий из-за рубежа. К этой работе следует подключиться Министерству науки и высшего образования, считает чиновник. «Как известно, поступает много жалоб на нехватку в поликлиниках дорогостоящих препаратов для состоящих на учете граждан. Министерству надо четко контролировать таких пациентов и удовлетворять потребность в данных лекарствах в полном объеме. Никто не должен остаться без помощи», – подытожил он.

gxpnews