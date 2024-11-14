Pfizer может продать бизнес по производству больничных препаратов

Pfizer оценивает возможность продажи своего подразделения по производству больничных препаратов, которое в основном занимается антибиотиками и стерильными инъекционными препаратами, используемыми в больницах и клиниках. Среди потенциальных покупателей пока рассматриваются другие фармацевтические компании и частные инвестиционные компании, сообщает Reuters.

Рассматриваемое подразделение, Pfizer Hospital, было создано после приобретения Pfizer компании Hospira примерно за $17 млрд в 2015 году. Этот шаг укрепил глобальный устоявшийся фармацевтический бизнес Pfizer, предоставив ему позицию в категории стерильных инъекционных препаратов. При этом Pfizer объединила бизнес биоаналогов со своим собственным, который производил более доступные версии дорогостоящих биотехнологических препаратов.

Однако, по данным анонимных источников Reuters, на фоне давления со стороны инвестора-активиста Starboard Value компания теперь рассматривает возможность продажи непрофильных активов. В 2017 году бизнес по производству инфузионных систем для больниц, который был приобретен в рамках сделки с Hospira, был продан компанией Pfizer.

Больничное подразделение Pfizer теперь является отдельной дочерней компанией, специализирующейся на антибиотиках и других препаратах, назначаемых в больницах и клиниках. В настоящее время этот бизнес генерирует прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), приближающуюся к $500 млн.

Информация о сделке пока официально не подтверждена. Однако Pfizer, которая ранее объявила о долгосрочной задолженности в размере $61,5 млрд на конец 2023 года, что заставляет ее продавать непрофильные предприятия и доли в других компаниях с целью облегчить долговое бремя. В прошлом месяце, к примеру, компания продала долю в размере около $3,26 млрд в Haleon, британской группе потребительских товаров для здоровья.

gxpnews