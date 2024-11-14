Минздрав: в РФ с начала года зарегистрировали 480 лекарств

Согласно заявлению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в стране с начала 2024 года было зарегистрировано около 480 лекарств, причем более 70% из них произведены отечественными производителями. За аналогичный период Росздравнадзор оформил 1,8 тысячи регистрационных удостоверений на медицинские изделия, половина из которых также российского производства. Данная информация была озвучена им в рамках приветственного обращения к участникам международного форума «Всемирный день качества-2024».

По его словам, в настоящее время в стране проводятся мероприятия по развитию отечественного производства фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм. Для обеспечения контроля качества медицинской продукции на территории России функционируют 13 федеральных лабораторных комплексов, оснащенных современным оборудованием, которые осуществляют проверку качества лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте. По мнению министра, существующая система контроля качества медицинской продукции обеспечивает безопасность граждан.

Ранее в октябре он рассказывал, что ключевую роль среди стратегических направлений развития российского здравоохранения играет импортозамещение и внедрение отечественных разработок. «Наша задача – не только поддерживать производство жизненно важных лекарственных препаратов, но и разрабатывать новые, прорывные методы лечения», – говорил Мурашко.

gxpnews