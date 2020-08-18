Правительство изменило правила формирования Перечня ЖНВЛП

Лекарства для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, теперь будут оперативно включать в перечень жизненно важных лекарств.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал Постановление № 1212, которым вводится ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в Перечень ЖНВЛП. Такой порядок будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения таких заболеваний.

В этих ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство на рассмотрение межведомственной комиссии — без предварительных процедур. После этого комиссия проводит внеочередное заседание с участием представителей Минздрава, Минпромторга, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и ФАС. На заседание комиссии приглашаются главный эксперт, а также представитель фармпроизводителя для рассмотрения и согласования цены на препарат, которую производитель планирует зарегистрировать.

Сейчас включение лекарств в перечень занимает длительное время. На оценку экспертов и научные рекомендации уходит более 45 дней. Заседание комиссии по включению лекарств в список проходит один раз в квартал.

Постановление № 1212 вступило в силу со дня официального опубликования.

Елена Сидорова

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