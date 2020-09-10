FDA одобрен первый ингалятор с тремя лекарствами сразу для лечения астмы и ХОБЛ

Администрация США по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) одобрила новое показание для ингалятора Trelegy Ellipta (fluticasone furoate/ umeclidinium/ vilanterol — «FF/UMEC/VI»), представляемого компаниями GlaxoSmithKline и Innoviva. Теперь комбинированное лекарственное средство можно назначать для лечения астмы у пациентов в возрасте от 18 лет и старше. Ранее ингалятор с тремя лекарствами получил одобрение к использованию у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Trelegy Ellipta не показан для купирования острого бронхоспазма.

Утвержденный FDA препарат «fluticasone furoate/ umeclidinium/ vilanterol» как для лечения ХОБЛ, так и для астмы имеет дозировку 100/ 62.5/ 25 мкг. Есть ещё отдельная дозировка только для лечения астмы — 200/ 62.5/ 25 мкг. Препарат используется один раз в день.

Данное одобрение означает, что Trelegy становится первой тройной терапией в одном ингаляторе, одобренной для поддерживающего лечения как астмы, так и ХОБЛ.

Данное одобрение стало шестым крупным решением для GSK в 2020 году в области неудовлетворенных, с точки зрения наличия медицинских терапий, потребностей, включая рак, ВИЧ, респираторные заболевания и хронические заболевания почек.

Одобрение Trelegy в качестве поддерживающего лечения астмы у пациентов в возрасте 18 лет и старше представляет собой новую парадигму лечения примерно 30% взрослых пациентов, страдающих астмой, которые все еще испытывают симптомы, несмотря на то, что они придерживаются ингаляционных кортикостероидов/комбинации бета‐агонистов длительного действия (ICS/LABA).

В прошлом году продажи ингалятора для пациентов с ХОБЛ выросли более чем в три раза — до 518 млн фунтов (672,99 млн долларов). На европейском рынке он конкурирует с Trimbow итальянской компании Chiesi.

В июле ещё один трёхлекарственный ингалятор Breztri Aerosphere компании AstraZeneca также был одобрен в США в качестве поддерживающего лечения пациентов с ХОБЛ.

gmpnews