Снизить цены в два раза на сотню препаратов: американский институт подвергся PR-атаке в интересах фармкомпаний

Американский Институт клинического и экономического обзора (ICER), финансируемый миллиардером Джоном Арнольдом, а также за счет пожертвований и грантов, вызвал публичную критику и скрытую информационную кампанию со стороны пациентских организаций и профильного PR-агентства, обслуживающего крупнейших игроков фармрынка. Причина – исследования, подтверждающие необоснованность цен на целый ряд препаратов, включая орфанные и от COVID-19.

Целенаправленную кампанию против ICER обнаружили корреспонденты Reuters – в виде пресс-релизов и блогов, вебинаров и писем, а также публичных выступлений Партнерства по повышению качества лечения (Partnership to Improve Patient Care, PIPC) и Value our Health о том, что рекомендации института по снижению цен на препараты могут негативно сказаться на лекобеспечении пожилых людей и инвалидов. Критике подвергалась метод ICER – замер года жизни с поправкой на ее качество (индекс QALY), который призван дать понимание о рентабельности терапии, исходя из ее влияния на качество жизни пациента в течение года.

Оказалось, что исполнительный директор PIPC – партнер PR- и GR-агентства Thorn Run Partners. Его клиентом является как Value our Health, так и более десяти крупнейших фармкомпаний. Среди публично критикующих подходы ICER торговая группа Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, а также финансируемый фармкомпаниями Национальный фармацевтический совет.

Основанная в 2006 году ICER в последние годы приобрела значительное влияние, фактически заняв нишу, так как федеральное правительство при формировании программ Medicare и Medicaid не ведет переговоры о ценах на лекарства. Зато на исследования института успешно ссылаются страховщики, обосновывая тарифы.

С 2015 года ICER проверил порядка 100 лекарств и рентабельность терапии с их помощью. Наименее рентабельными (при пороге $100 тысяч в год) оказались препараты для лечения рассеянного склероза Абаджио (терифлуномид) от Sanofi и Ребиф (интерферон бета-1а) от Merck, а также редких заболеваний, например, иксазомиб (Нинларо от Takeda) и Спинраза (нусинерсен) от Biogen. Расценки на них ICER рекомендовал снизить на 80–98%.

Например, заявленная стоимость годового курса лечения Спинразой в США составляет $381,5 тысячи, а институт оценил его в $36,4 тысячи. И производителю приходится идти на уступки, например в штате Нью-Йорк в июле 2020 года правление Medicaid проголосовало за то, чтобы стоимость годичного курса составляла не более $77 тысячи, то есть со скидкой в 80%.

Последним громким эпизодом в экспертно-аналитической работе ICER стала оценка экономической обоснованности стоимость курса лечения Veklury (ремдесивир) от Gilead Sciences. Когда появилась информация о возможности применения препарата для терапии COVID-19, стоимость терапии была оценена в $10 тысяч. Однако ICER назвал оправданной стоимость в $2,8–5 тысячи. В итоге Gilead объявила, что будет взимать около $3,1 тысячи за пятидневное лечение и $5,7 тысячи за десять дней – в соответствии с рекомендацией ICER. В начале июля правительство США договорилось с Gilead о поставке 500 тысяч курсов ремдесивира, в среднем по $3,2 тысячи за курс.