Novartis купила права на противоопухолевый препарат тислелизумаб за $650 млн

Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской биотехнологической компанией BeiGene по получению лицензионных прав на противоопухолевый препарат тислелизумаб за пределами Китая и уже внесла аванс на сумму $650 млн. Согласно условиям сделки, фармацевтический производитель получит права на разработку и коммерциализацию тислелизумаба в США, Канаде, Мексике, Европейском союзе, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейне, России и Японии. Швейцарская фармацевтическая корпорация Novartis подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской биотехнологической компанией BeiGene по получению лицензионных прав на противоопухолевый препарат тислелизумаб за пределами Китая и уже внесла аванс на сумму $650 млн. Согласно условиям сделки, фармацевтический производитель получит права на разработку и коммерциализацию тислелизумаба в США, Канаде, Мексике, Европейском союзе, Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейне, России и Японии.

BeiGene получила $650 млн в виде аванса от Novartis, которая обязалась выплатить еще до $1,55 млрд в виде промежуточных платежей и лицензионных отчислений от продаж продукции.

Novartis приобрела права на разработку и коммерциализацию тислелизумаба в десяти странах мира, при этом BeiGene сохранила право на дальнейшую разработку и коммерческую реализацию тислелизумаба в Китае, где препарат уже был одобрен 27 декабря 2019 года Национальным управлением медицинских продуктов Китая для лечения классической лимфомы Ходжкина. 10 апреля 2020 года препарат был одобрен для лечения пациентов с местнораспространенным или метастатическим уротелиальным раком.

Кроме того, BeiGene подала заявку на получение разрешения на использование препарата в качестве первой линии лечения прогрессирующего немелкоклеточного рака легких в сочетании с химиотерапией.

В настоящее время в разных странах проводится 15 клинических испытаний тислелизумаба с участием 7 700 человек. Проверяется способность препарата в составе различных терапевтических схем противостоять плоскоклеточному раку пищевода, раку желудка и раку носоглотки. BeiGene профинансирует текущие клинические испытания, а Novartis финансово обеспечит проведение регистрационных, промежуточных и постмаркетинговых исследований.

Тислелизумаб – это моноклональное антитело, ингибирующее белок PD-1, известный также как рецептор программируемой клеточной смерти-1, который играет значительную роль в регуляции иммунной системы. Предотвращение действия этого белка необходимо для остановки аутоиммунных процессов в организме. Препарат разработан для уменьшения связи с Fc-gamma рецепторами.

Третья фаза клинических исследований оценки эффективности и безопасности тислелизумаба в сочетании с химиотерапией у пациентов с раком пищевода началась10 апреля 2019 года в России.

В сентябре 2020 года американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences объявила о заключении соглашения с американской компанией Jounce Therapeutics, которая занималась разработкой и проведением КИ лекарственных средств и фармсубстанций для таргетной и иммунотерапии рака, на исключительную лицензию препарата JTX-1811. Gilead внесла аванс в размере $85 млн и инвестиции в акционерный капитал Jounce в размере $35 млн плюс премиальные и получила право на разработку и продажу JTX-1811.