MSD прекратила разработку двух вакцин против COVID-19 из-за провала испытаний

Американская компания MSD прекратила разработку двух своих препаратов против COVID-19. Испытания показали, что они не способны вызвать у пациентов эффективный иммунный ответ, сопоставимый с вакцинами конкурентов или естественной реакцией организма.

Компания MSD (в США и Канаде – Merck & Co) объявила о прекращении разработки двух своих экспериментальных вакцин против COVID-19, сообщает Bloomberg. Препараты базировались на основе вирусных векторов, вакцина V590 была построена на основе вакцины MSD от вируса Эбола, а второй препарат – на основе вакцины против кори.

По сведениям Bloomberg, компания поздно завершила испытания V590 и V591, отстав от конкурентов в лице Pfizer и Moderna. MSD завершила набор участников для ранних испытаний по безопасности в конце 2020 года и недавно получила результаты эффективности препаратов на поздних стадиях исследований.

Они оказались «разочаровывающими и немного неожиданными», сообщил старший вице-президент по клиническим исследованиям инфекционных заболеваний и вакцин Ник Картсонис. Обе вакцины вырабатывают меньше нейтрализующих антител для борьбы с инфекцией, чем другие вакцины против COVID-19, и вызывают более низкий иммунный ответ, чем организм людей, перенесших коронавирус естественным образом.

«У нас не было того, что нужно, чтобы двигаться вперед», – заявил Картсонис. После оценки данных высшее руководство компании приняло решение свернуть программы по вакцинам и направить ресурсы на усилия по разработке методов лечения COVID-19.

«В мире фармацевтических разработок быстрый провал – неплохая вещь, потому что он позволяет вам перепозиционировать и перепрофилировать ваши активы», – добавил Картсонис.

Несколько заводов MSD по производству вакцин будут модернизированы для производства одного из лекарств от COVID-19 под названием MK-7110. В промежуточном исследовании эта внутривенная терапия значительно повысила вероятность и скорость выздоровления пациентов с тяжелыми и критическими случаями COVID-19, снизив риски дыхательной недостаточности и смерти более чем на 50%. Полные результаты исследования этого препарата ожидаются в первом квартале.

Николай Соколов

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