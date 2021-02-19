Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов. Планируется закупить невирапин, ламивудин и зидовудин.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов. Прием заявок на участие заканчивается 1 марта.

– Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 575 742,82 руб.

– Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5мл

Начальная (максимальная) цена контракта:5 825 486,16 руб.

– Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта:28 373 964,30 руб.

– Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта:7 277 247,18 руб.

Елена Сидорова

pharmvestnik