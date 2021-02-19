Центр планирования и организации лекобеспечения закупит противовирусные препараты

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов. Планируется закупить невирапин, ламивудин и зидовудин.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава России объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов. Прием заявок на участие заканчивается 1 марта.
– Невирапин, таблетки и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг
Начальная (максимальная) цена контракта: 20 575 742,82 руб.
– Невирапин, суспензия для приема внутрь, 50 мг/5мл
Начальная (максимальная) цена контракта:5 825 486,16 руб.
– Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта:28 373 964,30 руб.
– Зидовудин, раствор для инфузий, 10 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта:7 277 247,18 руб.
Елена Сидорова
pharmvestnik