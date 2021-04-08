Обновление сервисов маркировки лекарств ускорило работу компаний

Оператор «Честного ЗНАКа» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка документоориентированной системы управления базами данных MongoDB позволила ускорить обработку документов по кодам, эмитированным с 28 марта. По кодам, эмитированным до этой даты, ускорение обработки произойдет в ближайшее время.

«В ходе обновления в продуктивный контур системы МДЛП была добавлена распределенная платформа обработки данных, — сообщил генеральный директор «Оператора ЦРПТ» Дмитрий Алхазов. — В ее составе на текущий момент 10 кластеров, по производительности сопоставимых с кластером, обслуживающим систему до 28 марта. Все коды, эмитированные с 28 марта, будут обслуживаться на новой платформе, таким образом будет наблюдаться плановый переток нагрузки и общий рост производительности системы».

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года, или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.

Материал партнера: ЦРПТ

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