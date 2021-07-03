GSK выплатит Alector до $2,2 млрд за совместную разработку препаратов от нейродегенеративных заболеваний

Компании GlaxoSmithKline (GSK) и Alector 2 июля заключили соглашение о совместной разработке препаратов на основе моноклональных антител для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Стоимость сделки может составить до $2,2 млрд. В начале июня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые с 2003 года одобрило препарат для лечения болезни Альцгеймера, им стал Aduhelm от Biogen (aducanumab). Компании GlaxoSmithKline (GSK) и Alector 2 июля заключили соглашение о совместной разработке препаратов на основе моноклональных антител для лечения болезней Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Стоимость сделки может составить до $2,2 млрд. В начале июня Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) впервые с 2003 года одобрило препарат для лечения болезни Альцгеймера, им стал Aduhelm от Biogen (aducanumab).

По условиям соглашения Alector получит от GSK аванс в размере $700 млн, а при достижении определенных этапов разработки и регистрации препаратов ей будет выплачено еще до $1,5 млрд. В США компании будут совместно заниматься коммерциализацией препарата, за пределами страны права – только у GSK.

Оба препарата (AL001 и AL101) будут основаны на моноклональных антителах, предполагается, что они будут нацелены на белок програнулин, находящийся в гене GRN и являющийся ключевым регулятором иммунной активности головного мозга.

КИ препаратов на эффективность при болезнях Альцгеймера и Паркинсона еще не начинались. Alector проводит II фазу КИ эффективности одного из препаратов (AL001) при терапии болезни Лу Герига (бокового амиотрофического склероза) и ведет набор добровольцев на III фазу КИ эффективности AL001 у пациентов с лобно-височной деменцией.

В начале июня FDA по ускоренной процедуре одобрило препарат Aduhelm для терапии Альцгеймера. Aduhelm стал первым препаратом, одобренным для лечения данного заболевания с 2003 года, когда к применению был разрешен Namenda (мемантин) от Forest Laboratories.

Первую стадию КИ лексредство от Biogen прошло в 2015 году. В 2016 году американская Pfizer начала КИ потенциального препарата на основе мелатонина для лечения болезни Альцгеймера и ряда других неврологических расстройств – молекулы PF-05251749. В 2020 году данную разработку приобрела Biogen. Исследования препарата до сих пор ведутся, на данный момент проводится I фаза КИ.

GlaxoSmithKline – британская фармацевтическая компания, созданная в 2000 году путем объединения Glaxo Wellcome Plc и SmithKline Beecham Plc. Специализируется на производстве вакцин, безрецептурных препаратов и лекарств для лечения респираторных и вирусных заболеваний, включая ВИЧ, онкологические и иммунообусловленные болезни. В 2020 году выручка компании составила $47,7 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $8,8 млрд.

Alector – американский биотехнологический стартап, занимающийся разработкой лекарств для терапии нейродегенеративных заболеваний. В 2020 году выручка компании составила $21,1 млн, чистый убыток компании составил $190,2 млн.