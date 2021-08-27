Препарат BioMarin для лечения ахондроплазии у детей одобрили в Европе

Компания BioMarin Pharmaceutical получила одобрение Европейской комиссии на реализацию инъекции Voxzogo (восоритида) для лечения ахондроплазии (заболевание костей) у детей в возрасте от двух лет, сообщает FirstWordPharma. Это первый препарат, одобренный для лечения детей с этой болезнью в Европе.

«Компания рада возможности предложить лекарство, действующее на генетическом уровне, которое при введении детям старше двух лет при открытых пластинках скелета… потенциально может помочь избежать негативных последствий заболевания в течение всей жизни», — отметил генеральный директор компании Жан-Жак Бьенэме.

BioMarin заявила, что регулирующие органы во Франции разрешили доступ к Voxzogo через расширенную льготную программу доступа. Прейскурантная цена во Франции по этой схеме составляет 712 евро за флакон. Компания ожидает, что первоначальная прейскурантная цена в Германии будет соответствовать этой цене, но в целом «эти прейскурантные цены, скорее всего, будут существенно занижены в течение года-двух после переговоров о возмещении расходов на ключевых рынках, таких как Германия, Франция и Италия».

В компании также добавили, что заявка на одобрение препарата подана также и в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

gxpnews