В Европе появится новый препарат для лечения редкой формы эпилепсии «Рош Диабетес Кеа Рус» представила новый глюкометр Акку-Чек Инстант » БАДы вместо антидепрессантов Россияне отказываются от мультивитаминов и антидепрессантов и переходят на БАДы и пребиотики – за год продажи в деньгах выросли в 2,5 раза. Аналитики платформы автоматизации маркетинга Mindbox проанализировали 5,6 млн чеков из шести аптечных сетей, и выяснили, как менялся спрос на витамины и БАДы во второй половине 2020-го и первой половине 2021-го годов. Наибольший рост год к году показал витамин D3 — спрос на него вырос на 450%. Продажи, видимо, усилило распространенное мнение, что D3 помогает легче перенести коронавирус, а то и избежать заражения. Правда выяснилось, что это не так, но на продажи это повлияло неплохо. На втором месте — пребиотики, то есть полезные для кишечника бактерии: в 2021-м рост продаж был двукратным. Это тоже связано с коронавирусом, в частности, с третьей волной и симптомами штамма «‎Дельта»‎, который вызывает проблемы с ЖКТ, а также постковидным синдромом. Следом в рейтинге по росту спроса идет легкоусвояемый цитрат цинка (+78% год к году). И он обязан ростом коронавирусу: один из симптомов дефицита цинка — уменьшение ощущения вкуса и обоняния. Врачи говорят, что для поддержки иммунной системы при коронавирусе нужнее всего витамины D и C, цинк, а также омега-3- кислоты. Но аналитики не обнаружили значительного всплеска интереса к витамину C, а вот спрос на омега-3 и магний вырос: на 68% и 40% за год соответственно. Продажи магния росли и потому, что он снижает тревожность, а ее в пандемийный год хватало. Также люди стали чаще покупать БАДы для здоровья суставов: например, покупки отечественного артрофиша и Eralgos Plus увеличились на 78%. Основной рост всех этих добавок пришелся не на первый, а на второй год пандемии. Причина, таким образом, вероятно, не в коронавирусе как таковом, а в последствиях локдауна и удаленной работе. Покупатели пытаются компенсировать недостаток нагрузок и солнечного света, не прогулкой так добавками. При этом интерес к комплексным мультивитаминам и нелекарственным антидепрессантам снизился: например, покупки 5-HTP и DMAE (деанола) упали на 25% и 10%. Больше всего не повезло пищевым добавкам бренда Life Extensions: их стали покупать на 40% реже, чем в прошлом году. Падение спроса может быть связано не только с потерей интереса к витаминным комплексам, но и высокой ценой на эти БАДы (от 700 до 4 тыс. рублей в среднем). Общая выручка от продажи БАДов в аптеках выросла в 2,5 раза. Средний чек также вырос и все еще продолжает расти. Основные пики спроса на добавки пришлись на сентябрь 2020-го и апрель-май 2021-го — то есть начало второй и третьей волн пандемии. gxpnews