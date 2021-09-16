«Эвалар» нарастил свое присутствие на рынке лекарственных средств

По итогам семи месяцев 2021 года рост продаж лекарственных средств под брендом «Эвалар» опередил рост рынка лекарств и составил +21,3% против 0,5% в рублях (по данным DSM-Group).* В рассматриваемый период оборот категории ЛС в структуре продаж компании достиг 1,9 млрд руб. Рост продаж лекарственных средств также способствовал в целом росту доли компании на рынке лекарственных средств.

Аналитики компании полагают, что значительный вклад в успех компании на рынке оказал запуск ряда препаратов в емких ценовых категориях. Научные интересы компании на протяжении многих лет связаны с поддержанием женского и мужского репродуктивного здоровья, поэтому важным шагом здесь стал выпуск препарата «Нефростен», оказывающего противовоспалительное урологическое действие. Препарат является дженериком западного препарата, его продажи выросли более чем в 3 раза (+161%), сообщили в «Эвалар».

Помимо этого, позитивное влияние на показатели компании оказали продажи линейки противовоспалительных и противопростудных препаратов «Орвис», среди которых самую высокую динамику показал растительный препарат«Орвис Рино» для лечения острых и хронических синуситов (+522%). Кроме того, заметные показатели роста продемонстрировали такие новинки компании, как противогрибковое средство «Мизол» (+40%), а также препарат, созданный для нормализации сна «Мелатонин Эвалар» (+205,4%).

«Развитие лекарственного портфеля относится к числу приоритетов компании, — отметила председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева. Среди наиболее интересных ниш мы рассматриваем емкие ценовые категории, где видим для себя возможность составить конкуренцию известным западным брендам, поскольку наше производство позволяет поддерживать самые высокие международные стандарты качества. Кроме того, мы видим существенный рост аудитории, для которой чувствителен ценовой фактор, что дополнительно влияет на востребованность нашей продукции».

До конца нынешнего года компания «Эвалар» планирует дальнейшее расширение лекарственного портфеля. Компания готовит к выпуску 2 новых продукта — это антимикробный лекарственный препарат «Мирамед», относящийся к группе катионных антисептиков, а также лекарственное средство для лечения функциональных расстройств ЖКТ.

В осенне-зимнем сезоне 2021–2022 годов «Эвалар» планирует усилить продвижение лекарственного портфеля компании: «Мы сумели оперативно обеспечить доступность наших препаратов в e-comm-каналах — карточки лекарственных препаратов компании уже открыты на ключевых маркетплейсах: Ozon, Wildberries, СберМегамаркет и Яндекс.Маркет. Поэтому с октября мы запускаем рекламную кампанию, включая digital-каналы, а также открыли специальные условия для аптечных сетей по фокусным препаратам лекарственного портфеля», — указала Наталия Прокопьева.

* Информация от компании «Эвалар», основанная на данных DSM.

На правах рекламы

pharmvestnik