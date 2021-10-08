В России можно будет бесплатно привиться в частных клиниках

Российские граждане теперь смогут бесплатно делать прививки не только в государственных ЛПУ, но и в частных клиниках, работающих по системе ОМС. Закон об этом вступил в силу 1 октября.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила обеспечения медицинских организаций необходимыми препаратами для проведения вакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

«У людей появится больше возможностей при выборе медицинских организаций, а прививки станут более доступными для граждан», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 7 октября.

Речь идет о вакцинах, которые включены в национальный календарь профилактических прививок. В него входят вакцины против гриппа, туберкулеза, гепатита В, гемофильной и пневмококковой инфекции, столбняка, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, полиомиелита.

Обеспечивать клиники такими вакцинами будет государство. Новым постановлением утверждается порядок организации этой работы. Он будет таким же, как и для государственных медицинских учреждений. Заявки на поставку препаратов с указанием нужного объема будут направлять региональные органы здравоохранения в Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения граждан. Рассмотрением заявок и утверждением объемов поставок займется Минздрав.

Елена Сидорова

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