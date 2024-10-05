В Госдуму снова внесли предложение обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси

В Госдуму повторно внесли законопроект, который обязует работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом. Изменения хотят внести в статью 22 Трудового кодекса.

«Для некоторых категорий работающих граждан использование услуг такси является далеко не роскошью, а производственной необходимостью, так как начинают или заканчивают рабочую смену они в ночное время, когда общественный транспорт уже не ходит либо в целом неразвита сеть общественного транспорта в определенной местности и нет иных общедоступных способов добираться на работу», — указали авторы инициативы в пояснительно записке.

К ситуациям, когда работодатель должен обеспечить сотруднику такси, отнесли:

работу в ночную смену;

неразвитую транспортную инфраструктуру в определенной местности;

чрезвычайные обстоятельства и иные подобные ситуации.

«Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре и оплачивают услуги такси для сотрудников, обеспечивают проезд. Однако законодательно данная обязанность работодателя не закреплена, что влечет уменьшение дохода тех работников, чьи руководители не заботятся об этих расходах», — указывают депутаты.

В конце марта 2024 года инициатива внести соответствующие поправки была направлена на рассмотрение в Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Тогда Правовое управление Госдумы указало, что работодателем может быть организация, финансируемая из федерального бюджета. Поэтому реализация проекта может привести к расходам, покрываемым за счет федерального бюджета. При внесении отсутствовало заключение правительства.

На этот раз заключение правительства приложено к пакету документов. В нем указано, что изменения в трудовой кодекс возложат на работодателей всех форм собственности дополнительные финансовые расходы за счет средств соответствующих бюджетов. «Однако в нарушение требований ст.83 Бюджетного кодекса РФ источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

В марте «ФВ» провел мини-опрос среди фармспециалистов, который показал: мало кто из них верит, что законопроект будет принят. Даже если это случится, работодатель, скорее всего, не станет исполнять новое требование или будет оплачивать такси, а потом вычтет эти расходы из зарплаты сотрудника.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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