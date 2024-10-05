Максимальная динамика продаж среди ветпрепаратов у антидепрессантов и кардиотонических средств

Общий объем розничного рынка ветеринарных препаратов в январе — августе 2024 года достиг 29,1 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2023 года составила 14,1% в рублях, подсчитали аналитики RNC Pharma. Было реализовано 168,6 млн минимальных единиц дозирования (МЕД) — на 8,8% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.

На розничном рынке доминируют эктопаразитарные средства. На эту группу препаратов россияне потратили более 11 млрд руб. — это почти 40% рынка (25 млн МЕД). В рамках группы лидирует американский препарат «Симпарика» от компании «Зоэтис». По сравнению с январем — августом 2023 года рост продаж торговой марки в рублях составил +54%. Однако в подобной динамике существенную роль сыграли инфляционные процессы, т.к. в натуральных единицах для «Симпарики» фиксируется снижение на 26%.

На вторую строчку опустился абсолютный лидер прошлых лет «Бравекто» от американской «МСД», причем тут происходит сокращение продаж как в рублях (-27%), так и в МЕД (-52%). У эктопаразитарных препаратов российского производства, напротив, отмечается значительный рост. С каждым годом доля отечественных инсектоакарицидных средств увеличивается — за восемь месяцев текущего года она составляла более 44% в данной категории.

Вторая по популярности в России группа препаратов для животных — эндектоциды. На них приходится 10,7% денежного объема. Покупатели приобрели более 7 млн МЕД препаратов данной группы на 3,1 млрд руб. Ключевыми брендами здесь выступают «Мильбемакс» от американской «Эланко» и «Милпразон» от словенской КРКА. Стоит отметить, что продажи «Мильбемакса» второй год подряд снижаются в МЕД, впрочем, сохранять позиции удается благодаря росту цен. У «Милпразона» динамика положительная не только в рублях (+32%), но и в МЕД (+14%).

Замыкают тройку препараты для вакцинопрофилактики, на них было затрачено 2,7 млрд руб. Самым популярным остается препарат от чешской компании «Биовета», комплексная вакцина для собак «Биокан». Впрочем, в анализируемый период этот бренд показал снижение стоимостного и натурального объема поставок, на 3,4 и 18,7% соответственно. Следом идет отечественный препарат «Мультикан» от «Ветбиохим», последний укрепил свои позиции и за год показал динамику в 71% в стоимостном и 42% в натуральном выражении.

Все группы препаратов, входящие в TOP15, демонстрируют положительный показатель прироста. Но только шесть из них росли быстрее среднерыночной динамики. Максимальная динамика в рублях отмечается для антидепрессантов (+55%). В этом относительно новом сегменте средств на ветеринарном рынке представлено два препарата: «Экспресс успокоин» и «Курс успокоин» от отечественной компании «Астрафарм».

Второй результат — у кардиотонических средств (+38%). Здесь лидируют «Ветмедин» от компании «Берингер» (+32,6% в рублях) и «Пимопет» производства латвийской «ГИГИ» (+57,3%). Также на рынке были представлены два новых российских кардиотонических препарата на основе пимобендана от компаний «Вик» и «Агроветзащита».

№ Фapмrpyппa Объем продаж в январе-авгу сте 2024 r., млрд руб. Динамика, январь- август 2024/январь- август 2023, %, руб. 1 Эктопаразитарные препараты 11,58 13 2 Эндектоциды 3,11 22 3 МИБП-вакцина 2,7 4 4 Антигельминтное средство 1,72 19 5 Антибиотик 1,55 9 6 Кардиотоническое средство 0,92 38 7 НПВП 0,88 26 8 Противомикробное средство 0,83 12 9 Иммунодепрессивное средство 0,66 0,2 10 Гормоны и их антагонисты 0,47 7 11 Иммуномодуляторы и иммуностимуляторы 0,32 8 12 Репелленты 0,32 19 13 Витамины 0,28 9 14 Антисептическое средство 0,24 10 15 Антидепрессант 0,21 55

Источник: RNC Pharma, Аудит розничных продаж ветеринарных ЛП в России

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

pharmvestnik