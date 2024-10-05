В России могут начать эксперимент по мониторингу российских производителей БАД

Минпромторг по поручению аппарата правительства предложил провести эксперимент по мониторингу российских производителей биологически активных добавок, антисептиков, медизделий и другой продукции. Пилот может начаться с 1 декабря 2024 года, продлится он до 30 июня 2025 года. Проект постановления проходит процедуру общественного обсуждения.

«В ходе эксперимента мы будем проверять, действительно ли компании, которые регистрируют свою продукцию в системе маркировки, занимаются производством: есть ли у них необходимое оборудование, штат сотрудников и товары на складе. Если выяснится, что у компании на самом деле нет никакого производства, она не сможет получить коды маркировки. Это поможет бороться с нелегальной продукцией, которая ввозится контрабандой и выдается за российскую», – пояснил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Компании будут проверяться оператором «Честного знака», при этом дополнительной административной нагрузки на бизнес не будет. Участие в эксперименте примут не только федеральные, но и региональные органы власти.

В пояснительной записке говорится, что в обороте находится «теневая» продукция, которая легализуется недобросовестным бизнесом под видом российского производства за счет маркировки. «Имеют место ситуации, когда номинальные лица, заявляемые себя в системе маркировки ‎как производители – по факту являются предприятиями-фантомами, ‎не имеющими реальных производственных площадей, оборудования ‎и персонала», — говорится в документе.

В рамках эксперимента к осмотру места производства на комиссионной основе могут привлекаться специалисты федеральных и местных органов власти. Эксперимент носит добровольный характер, поэтому заложенные в нем критерии оценки производителей продукции не относятся к обязательным требованиям, которые могут проверены в рамках госконтроля. Отклонение участников эксперимента от этих критериев не будет грозить назначением штрафа.

Фото: 123rf.com

Ринат Васбеев

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