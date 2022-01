Neuralink Илона Маска готовится к клиническим испытаниям мозговых имплантов на людях » Опубликованы результаты III фазы основного испытания ленватиниб и пембролизумаб при раке эндометрия Фармацевтическая компания Eisai Co., Ltd. и Merck & Co., Inc. (известная как MSD за пределами США и Канады) объявили о публикации результатов III фазы исследования Study 309/KEYNOTE-775 в выпуске Медицинского журнала Новой Англии (The New England Journal of Medicine) от 19 января 2022 года. В основном испытании была оценена комбинация ленватиниба и пембролизумаба в сравнении с химиотерапией (терапия по выбору врача между доксорубицином и паклитакселом) для пациентов с прогрессирующим раком эндометрия следующим за как минимум одной схемой лечения с применением препаратов платины в любых условиях. Публикация включает в себя ранее выпущенные данные, которые были впервые представлены на пленарном заседании ежегодного собрания Общества гинекологической онкологии (SGO) по проблемам рака у женщин 2021 года. Результаты показали, что комбинация ленватиниба и пембролизумаба продемонстрировала статистически значимое улучшение в двойных первичных конечных точках общей выживаемости (ОВ) и выживаемости без прогрессирования (ВБП) по сравнению с химиотерапией. В публикации также описаны показатели частоты объективного ответа (ORR) и дополнительные подробные сведения об эффективности и безопасности, включая анализ подгрупп. Основываясь на результатах III фазы исследования Study 309/KEYNOTE-775, препараты ленватиниб и пембролизумаб вместе были одобрены в США для лечения пациентов с прогрессирующим раком эндометрия, без высокой микросателлитной нестабильности или дефицита системы репарации неспаренных оснований (dMMR), у которых наблюдалось прогрессирование заболевания после предшествующей системной терапии в любых условиях, и они не являлись кандидатами на лечебную хирургию или облучение. Комбинация ленватиниба и пембролизумаба также одобрена в Евросоюзе и Японии для лечения некоторых пациентов с прогрессирующим или рецидивирующим раком эндометрия независимо от статуса репарации неспаренных оснований. Компании Eisai и Merck & Co., Inc. изучают комбинацию ленватиниба и пембролизумаба в рамках клинической программы LEAP при более чем 10 различных типах опухолей сквозь более чем 20 клинических испытаний. remedium