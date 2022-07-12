Росздравнадзор сообщил о сокращении срока поставок лекарств в Россию

Росздравнадзор и фармацевтические компании заявили, что срок доставки лекарств в страну сократился почти в два раза: препараты прибывают в среднем за 5—7 дней. Поставки идут в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме.

Срок доставки лекарств в Россию сократился почти в два раза – препараты теперь прибывают в страну в среднем за 5—7 дней. Об этом стало известно по итогам еженедельного совещания Росздравнадзора с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций, передает пресс-служба надзорного органа.

«В целом движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям», – говорится в сообщении.

В марте Минздрав заявлял, что объем отпущенных в аптеках лекарственных средств превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с повышенным ажиотажем со стороны покупателей, однако заверило, что все препараты имеются у поставщиков. В апреле Росздравнадзор отчитался об устранении перебоев в поставке лекарств.

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