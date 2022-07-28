ЕЭК сформировала порядок включения в перечень импортозамещающих препаратов

Евразийская экономическая комиссия разработала порядок и критерии включения лекарственных средств в перечень препаратов и фармсубстанций, которые должны производиться в ЕАЭС. Их производство должно быть обеспечено в союзе до 2024 года.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вместе с профильными ведомствами стран — участников союза разработала порядок и критерии включения лекарственных средств в перечень препаратов и фармсубстанций, которые должны производиться в ЕАЭС. Рекомендацию по использованию этого порядка в процессе формирования перечня утвердила Коллегия комиссии, сообщается на официальном сайте ЕЭК.

Документ разработан для реализации плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств союза стратегически важными препаратами и фармсубстанциями. Их производство должно быть обеспечено в ЕАЭС до 2024 года. План утвержден главами правительств государств-членов в ноябре 2021 года. Он был разработан, чтобы не допустить развития лекарственного кризиса в странах союза из-за пандемии COVID-19 и других угроз, уточнили в ЕЭК.

«Принимая во внимание сложную геополитическую обстановку и новые экономические вызовы, формирование такого перечня лекарственных средств будет значительным шагом к обеспечению лекарственной безопасности союза», – сообщил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Помимо формирования перечня, план включает такие мероприятия, как проработка организации совместного производства вакцин, подготовка предложений о финансировании кооперационных проектов в сфере производства препаратов и фармсубстанций, проработка вопросов применения мер таможенно-тарифного регулирования.

Ранее Камалян сообщал, что в первую очередь в перечень войдут наиболее востребованные лекарства: вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препаратов из Перечня ЖНВЛП и аналогичных перечней стран союза. Сейчас ведется работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых возможно импортозамещение.

Артем Косенок

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