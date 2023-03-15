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Росздравнадзор проверит данные о продаже «Оземпика» по завышенным ценам

Росздравнадзор проверит информацию о продаже ЛП «Оземпик» для пациентов с диабетом по завышенным ценам. Ранее СМИ сообщили, что цена на препарат «Оземпик» поднята в два-три раза.

В понедельник «Известия» заявили, что правоохранительные органы заинтересовались аптечной стоимостью препарата от диабета «Оземпик». Цены на него в некоторых точках продаж в два-три раза превышают предельно допустимую.

«Росздравнадзор проведет проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства», – добавили в пресс-службе.

«Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Согласно госреестру цен на ЖНВЛП, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5800 рублей. То есть максимальная стоимость препарата в рознице с учетом НДС не должна превышать 7700 рублей.

gxpnews

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15 марта, 2023 | Просмотров: 33