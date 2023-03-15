Росздравнадзор проверит данные о продаже «Оземпика» по завышенным ценам

В понедельник «Известия» заявили, что правоохранительные органы заинтересовались аптечной стоимостью препарата от диабета «Оземпик». Цены на него в некоторых точках продаж в два-три раза превышают предельно допустимую.

«Росздравнадзор проведет проверку по изложенной в СМИ информации. Ко всем нарушителям, продававшим лекарства из перечня ЖНВЛП по завышенным ценам, будут приняты строгие меры в рамках существующего законодательства», – добавили в пресс-службе.