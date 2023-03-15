СибГМУ строит центр доклинических исследований по стандарту GLP

Ректор пояснил, что, в частности, в лаборатории будет идти разработка системы доставки лекарственных средств на основе микрокапсульных, микрофлюидных и скаффолд-технологий. «Лаборатория будет решать абсолютно передовые задачи», – отметил он. Как пояснили в пресс-службе вуза, задача проекта – создать условия и инфраструктуру для полного цикла разработки лекарственных средств «от идеи до клиники».

«Мы предлагаем рассмотреть проект создания инжинирингового центра фармацевтической разработки с целью повышения эффективности разработки и внедрения лекарственных препаратов. Сейчас проект рассчитан на площадь производства около 2000 кв. м – это не менее 50 новых рабочих мест. Общее проектное финансирование – около 2 млрд рублей», – сказал Куликов.

Он отметил, что программа максимум – это строительство отдельного здания, однако прорабатывается вариант модульного планирования чистых помещений в уже существующих промышленных объектах, что существенно сократит сроки реализации проекта и удешевит производство. По его словам, уже проработан «стартовый портфель» проектов, это более 15 лекарственных средств.

В пресс-службе добавили, что программа деятельности инжинирингового центра включает задачи по производству фармацевтических импортозамещающих субстанций и оригинальных лекарственных препаратов, по разработке фармацевтических технологий. Среди значимых результатов – разработка уникальных образовательных программ в сфере трансляционной медицины.